"Наручники закривали ганчіркою": адвокат поділився подробицями звільнення Сущенка

Український політв'язень Роман Сущенко, який був звільнений у рамках обміну полоненими між Росією і Україною 7 вересня, був етапований до Москви "з величезною швидкістю".

"З колонії у Кіровській області, де він відбував покарання, його доправляли до Москви звичайним рейсовим літаком". Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін.

"Він їхав у наручниках, на яких була ганчірка, що закриває їх від інших пасажирів, щоб вони не бачили, що на ньому наручники. Звісно ж, він був у супроводі працівників, і тим не менш", – повідомив адвокат.

Роман Сущенко, Анжела Сущенко, Марк Фейгін за кілька годин після звільнення українця з полону Facebook Марк Фейгін

За його словами, незважаючи на те, що "практика етапування літаком існує", "це свідчить про величезну швидкість, яка була у цьому випадку застосована. Якби він їхав потягом, все було б набагато довше".

Фейгін також звернув увагу на цікавий факт, пов'язаний зі звільненням Сущенка: "Йому на 20 років заборонено в'їзд на територію Російської Федерації. Його помилували і заборонили в'їжджати".

Як писав OBOZREVATEL, у першому коментарі після трирічного полону Сущенко подякував президенту України Володимиру Зеленському, який "не поступившись національними інтересами, знайшов потрібні слова і переконав лідера частини росіян піти назустріч і вчинити акт гуманізму".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!