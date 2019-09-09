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9 вересня • оновлено в 10:54
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/ Розслідування

"Наручники закривали ганчіркою": адвокат поділився подробицями звільнення Сущенка

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Український політв'язень Роман Сущенко, який був звільнений у рамках обміну полоненими між Росією і Україною 7 вересня, був етапований до Москви "з величезною швидкістю".

"З колонії у Кіровській області, де він відбував покарання, його доправляли до Москви звичайним рейсовим літаком". Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін.

"Він їхав у наручниках, на яких була ганчірка, що закриває їх від інших пасажирів, щоб вони не бачили, що на ньому наручники. Звісно ж, він був у супроводі працівників, і тим не менш", – повідомив адвокат.

Роман Сущенко, Анжела Сущенко, Марк Фейгін за кілька годин після звільнення українця з полону

Роман Сущенко, Анжела Сущенко, Марк Фейгін за кілька годин після звільнення українця з полону

Facebook Марк Фейгін

За його словами, незважаючи на те, що "практика етапування літаком існує", "це свідчить про величезну швидкість, яка була у цьому випадку застосована. Якби він їхав потягом, все було б набагато довше".

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Фейгін також звернув увагу на цікавий факт, пов'язаний зі звільненням Сущенка: "Йому на 20 років заборонено в'їзд на територію Російської Федерації. Його помилували і заборонили в'їжджати".

Як писав OBOZREVATEL, у першому коментарі після трирічного полону Сущенко подякував президенту України Володимиру Зеленському, який "не поступившись національними інтересами, знайшов потрібні слова і переконав лідера частини росіян піти назустріч і вчинити акт гуманізму".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Обмін полоненими
Особи
Марк Фейгін Роман Сущенко
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
Это тот Фейгин,что ни одного украинца от срока не спас?Молодец.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Повезло тебе, Сущенко, что Маркушу лишили статуса, а то у него подзащитные реальные сроки лишения выхватывают!
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70rus xxx
70rus xxx
Александрович Алексей, он на полставки прокурором.
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