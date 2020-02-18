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18 лютого • оновлено в 15:09
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/ Розслідування

Нарощує озброєння біля кордонів України: розвідка розкрила нові дані про загрозу вторгнення Росії

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Збройні формування Російської Федерації за останній час втричі збільшили свій військовий потенціал біля українських кордонів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький у коментарі для програми "PRO Військо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Водночас він зазначив, що, за розрахунками української розвідки, до 2022-2023 року ударні угруповання РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України навіть без проведення мобілізації.

Вадим Скібіцький: Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України

Вадим Скібіцький: Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України

"Сьогодні РФ, як країна-агресор, основні зусилля спрямовує на модернізацію та оновлення саме наступального озброєння", – підкреслив Скібіцький

Він також додав, що Росія переоснащує ядерні компоненти – її ракетні системи "Тополь" будуть замінювати системами "Ярс". Крім цього, триває розробка нової ракетної системи "Cармат".

За словами Скібіцького, дальність ураження таких ракет досягає 12 тисяч кілометрів, що становить загрозу не лише для України, а й для всіх країн Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не знайомі з деталями атаки терористів на позиції ЗСУ неподалік Золотого на Донбасі, яка відбулася вранці 18 лютого.

  • Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак під час брифінгу за підсумками засідання РНБО підкреслив, що за підсумками бою під Золотим на Донбасі втрати російських окупантів становили чотири особи убитими й шість пораненими.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Озброєння Війна на Донбасі
Особа
Вадим Скібіцький
Місце
Україна
Теги
ракети Росія - країна-агресор зброя
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Че, рагули так и будут постоянно в обосццаных шароварах жить?Их начальство по ходу об этом мечтает каждодневно.
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Roma Roma
Roma Roma
Бабаев Бабай, пошёл в дупу! Обсосы вы! На слабых можете а куда посильнее так.... ОБСОСЫ! РАСЕЯ СТРАНА ОБСОСОВ
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фил филька
фил филька
скибицкий, ты чё не читаешь местных майдановцев? они тут кубань за 10 минут каждый день захватывают, а ты тут пишешь что рф раздавит украину как таракана)) ты синхронизируйся с ними что ли, а то чешешь всякую фуйню не согласованную))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Бл..ть, шестой год мечтают о вторжении))) Турчинов извелся весь)
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