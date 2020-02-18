Нарощує озброєння біля кордонів України: розвідка розкрила нові дані про загрозу вторгнення Росії

Збройні формування Російської Федерації за останній час втричі збільшили свій військовий потенціал біля українських кордонів.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький у коментарі для програми "PRO Військо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Водночас він зазначив, що, за розрахунками української розвідки, до 2022-2023 року ударні угруповання РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України навіть без проведення мобілізації.
Вадим Скібіцький: Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України
"Сьогодні РФ, як країна-агресор, основні зусилля спрямовує на модернізацію та оновлення саме наступального озброєння", – підкреслив Скібіцький
Він також додав, що Росія переоснащує ядерні компоненти – її ракетні системи "Тополь" будуть замінювати системами "Ярс". Крім цього, триває розробка нової ракетної системи "Cармат".
За словами Скібіцького, дальність ураження таких ракет досягає 12 тисяч кілометрів, що становить загрозу не лише для України, а й для всіх країн Європи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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