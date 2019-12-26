У мережі справило великий резонанс відео з юним героєм Збройних сил України на Донбасі. На ньому хлопець на ім'я Паша, уродженець Станиці Луганської, розповів, як для нього почалася російсько-українська війна.

Ролик опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Всього за дві години з моменту розміщення він зібрав 2,7 тисячі лайків, понад 220 коментарів і майже 500 репостів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Паша, в добробаті служив, я сам зі Станиці Луганської. Стояв біля Щастя на "кільці смерті", де колону розбили, на "короїді" стояли теж. 2015-2016 рік, ще 18 років не було мені. Я призначений, щоб захищати. У мене, де бронежилет, татуювання набите: "Народжений вбивати за Україну". Хтось розповідає, що я прийшов заради грошей. заради яких грошей? Де в добробаті платили гроші?" – обурився захисник України.

Воїн ЗСУ Скріншот відео

Крім того, він нагадав, на кому лежить відповідальність за розв'язання кровопролитної війни, і розповів про страшні методи терористів, до яких вони вдаються для поповнення своїх лав.

"Не ми цю війну починали, я їх не просив йти, сепарів, приходити сюди воювати. Їм захотілося так. Рано чи пізно це все закінчиться. Їм назад шляху немає. Їм тільки, навіть якщо тут почнеться це відведення військ, їх назад просто не повернуть, їх просто переб'ють свої ж. У мене брат троюрідний теж служить, у сепарів. Змусили, просто взяли змусили. Сказали: "Вибирай: або ти за нас, або просто сім'ю твою виріжемо", – поділився особистою драмою воїн ЗСУ.

Однак, незважаючи ні на що, він все ж висловив упевненість в тому, що Україна переможе в цій сутичці з жорстоким ворогом, чого б їй це не вартувало. "Ми припинимо цю війну, будемо стояти до останнього, до останньої краплі крові", – оптимістично підсумував молодий Герой.

Його відвага захопила українців, і вони залишили в коментарях під відео безліч теплих слів і побажань для свого захисника.

"Дуже вдячна Паші і всім воїнам України, нехай Господь збереже вас, і нехай якомога швидше скінчиться ця клята війна", "Спасибі вам, наші захисники-герої. Я плачу, чуючи такі слова", "Для таких дітей і слів вже не вистачає", "Спасибі, хлопці!!! Назвати вас просто Герой – це дуже банально. Ви нове покоління козаків", "Такі віддані діти потрібні Україні", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося зворушливе відео з воїном ЗСУ з Луганська, на якому він закликає людей боротися за єдину Україну, а не здавати території ворогу. Чоловік розповідає, як уже більше п'яти років не може побачити рідне місто. В армію він добровільно пішов у 2015 році.

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