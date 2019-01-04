''Народний трибунал'' і вбивства чиновників: СБУ розкрила деталі сенсаційної справи

Служба безпеки України взялася за так званий "Перший національний український конгрес", який оголосив всі органи влади України нелегітимними і поставив собі за мету силою повалити державний лад у країні.

Про це йдеться у матеріалах суду. Відзначається, що у травні 2018 року в столиці Чехії Празі відбувся захід під назвою "Перший національний український конгрес" (ПНУК). Його учасники проголосили себе єдиним легітимним законодавчим органом влади України, а Верховну Раду, Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ оголосили злочинними організаціями, передають "Українські новини".

"Перший національний український конгрес" КП в Україні

Також вони оголосили про створення "Української народної армії", завданням якої має стати протистояння з Національною гвардією і Національною поліцією, щоб силою захопити владу у країні.

Крім того, учасники ПНУК створили "народний трибунал", свою "спецслужбу" і "розвідку", які повинні були "виносити вироки", переслідувати і нападати на державних і політичних діячів.

На з'їзді у Празі "конгресмени" обрали єдиним кандидатом у президенти України Івана Бубенчика, який підозрюється у вбивстві двох "беркутівців" у 2014 році. Однак уже в листопаді ПНУК оголосив йому недовіру.

У вересні 2018 року СБУ встановила, що підрозділи так званої "Української народної армії" діяли на території Києва, Київської, Житомирської, Вінницької, Кіровоградської, Черкаської областей та міста Кременчук (Полтавська область).

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Лідером ПНУК є Рустам Ташбаєв. Ця людина близько 20 років тому емігрувала у США, отримала там американське громадянство, але в 2014 році повернулася в Україну.

Ташбаєв насамперед відомий, як організатор політичної акції "Майдан 3.0". У червні 2015 року його прихильники встановили на Майдані намети, однак вони простояли недовго. Самого Ташбаєва правоохоронці затримали і депортували з України. Тодішній глава СБУ України Валентин Наливайченко заявляв, що провокаційний захід на Майдані фінансували терористичні організації "ЛНР".

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