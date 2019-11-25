"Народний мер" Горлівки злив план Росії по захопленню двох областей України

Росія розглядала можливість відродження проекту "Новоросія". При цьому Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

Почали обговорювати такий план в Росії ще в 2018 році. Про це повідомив український розвідник Едуард Матюха, п'ять років виконував диверсійну місію в "ДНР", передає ТСН.

"Це були військові плани, здобуті мною, про захоплення Харківської області, Одеської області та створенні сухопутного коридору до півострова Крим", – уточнив Матюха.

Він додав, що також Росія може спробувати провести референдум про приєднання ОРДЛО після роздачі паспортів на Донбасі.

"Це буде ще один інструмент тиску на владу України, щоб домогтися російської трактування Мінських угод або закону про особливий статус Донбасу", ­ – зазначив розвідник.

Едуард Матюха Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Матюха повернувся на територію, підконтрольну Києву. У нього є інформація і докази про злочини Кремля на Донбасі, їх схеми, фінансові канали, кадрові пасьянси, які важливі для протистояння ворогу.

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