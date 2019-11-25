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25 листопада • оновлено в 07:14
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/ Розслідування

"Народний мер" Горлівки злив план Росії по захопленню двох областей України

10.2т
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Росія розглядала можливість відродження проекту "Новоросія". При цьому Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

Почали обговорювати такий план в Росії ще в 2018 році. Про це повідомив український розвідник Едуард Матюха, п'ять років виконував диверсійну місію в "ДНР", передає ТСН.

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"Це були військові плани, здобуті мною, про захоплення Харківської області, Одеської області та створенні сухопутного коридору до півострова Крим", – уточнив Матюха.

Він додав, що також Росія може спробувати провести референдум про приєднання ОРДЛО після роздачі паспортів на Донбасі.

"Це буде ще один інструмент тиску на владу України, щоб домогтися російської трактування Мінських угод або закону про особливий статус Донбасу", ­ – зазначив розвідник.

Едуард Матюха

Едуард Матюха

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Матюха повернувся на територію, підконтрольну Києву. У нього є інформація і докази про злочини Кремля на Донбасі, їх схеми, фінансові канали, кадрові пасьянси, які важливі для протистояння ворогу.

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Автор
Катерина Луговська
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Если бы хотели, захватили Украину ещё в 2014 году до майских праздников)
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3
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Путин каждый день обсуждал с ним свои коварные планы
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Что это за Матюха..внедренная..Кто его в Горловке знает..ну не смешите .хихлы..Пробрался он к вам..с " кадровым пасьянсов"... М5р Горловки..Иван Приход кого.кого знают и уважают горловчане...а это ..просто свидомая матюха..невесть откуда взявшаяся...
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