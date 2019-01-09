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''Народ просто знесе'': озвучено прогноз по Донбасу після виборів в Україні

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Україна не піде на здачу Донбасу після президентських виборів. Цього не станеться, навіть якщо главою держави стане проросійський політик.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив військовий експерт Олег Стариков. На його думку, український народ не дасть майбутньому президентові віддати окуповані території і визнати "Л/ДНР".

"Не має значення, хто прийде до влади. Україна вже пройшла точку біфуркації. Ми вже не повернемося, як в 2013 році, в зворотню сторону", – запевнив Стариков.

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Він підкреслив, що Україна остаточно вибрала шлях європейської інтеграції та розвитку. Тому жоден потенційний президент не піде на ту ж помилку, що і Янукович.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

"Навіть той, хто кричить: "За мир!", "За Путіна!" – він не зможе взяти і повернути. Адже його народ просто знесе. Тому нічого за логікою військовою і політичною не зміниться", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їх проведення була оголошена 26 листопада.

  • Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

  • Перший кандидат в президенти вже подав всі необхідні документи в ЦВК і був офіційно зареєстрований.

  • Одіозний політик, лідер забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко також заявив про своє рішення балотуватися в президенти.

  • Відомий український комік і актор Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" звернення президента України Петра Порошенка.

  • Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів – радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

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Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Олег Стариков
Місце
Україна
Теги
війнаконфліктУкраїнаРосіяНовини ДонбасуНовини ЛНРНовини ДНРвибори в Україні
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
У вас что кандидаты что президент...редкие дебилы...изменений не будет
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Украина не пойдет на сдачу Донбасса после президентских выборов. Этого не произойдет, даже если главой государства станет пророссийский политик...". Когда такое случится, Донбассу не нужно выходить из Украины. Л/ДНР не согласны с идеологией, а не со страной.
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