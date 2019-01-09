''Народ просто знесе'': озвучено прогноз по Донбасу після виборів в Україні

Україна не піде на здачу Донбасу після президентських виборів. Цього не станеться, навіть якщо главою держави стане проросійський політик.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив військовий експерт Олег Стариков. На його думку, український народ не дасть майбутньому президентові віддати окуповані території і визнати "Л/ДНР".

"Не має значення, хто прийде до влади. Україна вже пройшла точку біфуркації. Ми вже не повернемося, як в 2013 році, в зворотню сторону", – запевнив Стариков.

Він підкреслив, що Україна остаточно вибрала шлях європейської інтеграції та розвитку. Тому жоден потенційний президент не піде на ту ж помилку, що і Янукович.

Вибори в Україні

"Навіть той, хто кричить: "За мир!", "За Путіна!" – він не зможе взяти і повернути. Адже його народ просто знесе. Тому нічого за логікою військовою і політичною не зміниться", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їх проведення була оголошена 26 листопада.

Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

Перший кандидат в президенти вже подав всі необхідні документи в ЦВК і був офіційно зареєстрований.

Одіозний політик, лідер забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко також заявив про своє рішення балотуватися в президенти.

Відомий український комік і актор Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" звернення президента України Петра Порошенка.

Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів – радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

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