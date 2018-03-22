"Народ не зраджу": Савченко відмовилася віддавати зірку Героя України

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що не має наміру віддавати зірку Героя України.

Про це вона заявила під час розгляду парламентом уявлень ГПУ на залучення її до відповідальності, затримання і арешт.

За її словами, віддавши зірку Героя, яка дісталася їй "з великими труднощами", вона "зрадить народ України".

"Я доводила, що я є Героєм України в московських в'язницях проти ворога зовнішнього, доведу і вам, внутрішнім ворогам, що я таки Герой України", - сказала вона.

"Що важче - покласти вам мандат і піти з політики, щоб ви були щасливі, або відмовитися від зірки Героя, як багато хто хоче?" - додала вона.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

22 березня Комітет Ради дозволив арешт Савченко.