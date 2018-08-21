Відбудеться штрафом: очевидці розповіли про ДТП з "мажором" у Києві

20 серпня у столичному житловому масиві Березняки сталася масштабна ДТП. Водій автомобіля марки BMW, намагаючись здійснити обгін з правого боку, розбив три припарковані авто на Дніпровській набережній 13. На щастя, обійшлося без жертв. За словами очевидців, водій їхав зі швидкістю не менше 100 км на годину, а сам був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. До слова, тест на драгері підозрюваний проходити відмовився. OBOZREVATEL вирішив з'ясувати всі подробиці ДТП і наслідки для його винуватця.

Було декілька порушень

Сам момент аварії стався о 20:18 вечора, автомобіль марки BMW з номерами АА 9991 АХ на великій швидкості врізався у три припаркованих автомобілі.

За інформацією користувача Facebook Руслана Поліщука, ще о 19:37 ця сама машина виїхала з двору будинків торгового центру Silver Breeze на вул. Миколайчука і відразу ж поїхала по зустрічній смузі до перехрестя вул. Бучми.

Рух BMW за 40 хвилин до зіткнення Скрін карти

Подібною інформацією в коментарях поділився ще один користувач соцмережі.

"Їхав по вул. Миколайчука з боку Silver Breeze, десь о 19:30, по зустрічній, на червоне світло, не пропустив пішохода, зі скрипом повернув на вул. Бучми. Летів десь 90-100 км на годину", - написав Артем Башинський.

Скрін зі сторінки "Наш дім - Березняки"

Скрін зі сторінки "Наш дім - Березняки"

Пізніше Руслан виклав ще одне фото, на якому видно схожу машину тієї самої марки, яка влаштувала аварію.

"Виявляється, цей водій BMW ганяв по Березняках годиною раніше по зустрічній смузі. Стверджувати не можу, що це саме він, але BMW схожа. Дивом не задавив двох пішоходів, що не очікували бачити машину на зустрічній", - пише він.

Скрін зі сторінки "Наш дім - Березняки"

Судячи з цієї інформації, "горе-шумахер" встиг поганяти по Березняках, неодноразово порушуючи правила руху, що могло призвести до загибелі людей, і зупинити його змогли тільки припарковані на узбіччі машини.

"Був під час аварії на лавці з боку Дніпра, чув момент удару і бачив вже, як BMW розвертало. Відразу відкрилися всі двері, і всі пасажири вийшли. Пізніше під'їхала група підтримки", - пише в коментарях користувач Дмитро Щербаков.

Скрін зі сторінки "Наш дім - Березняки"

У коментарі OBOZREVATEL ще один очевидець трагедії Ігор поділився моментами, які згадав про вчорашню ДТП.

"За словами присутніх людей, за кермом був саме цей хлопець, хоча сам підтвердити не можу. Але він явно був в стані якогось сп'яніння, чесно, сам не знаю, що таке наркотичне сп'яніння, але знаю, як поводяться люди під час алкогольного сп'яніння, на мій погляд, на алкоголь це було не схоже", - каже він.

Винуватець аварії спокійною вдачею не вирізнявся, за словами очевидця, чоловік одразу ж влаштував конфлікт, і навіть погрожував травматичним пістолетом. Не довго думаючи, Ігор викликав поліцію, на місце аварії також приїхало чотири карети швидкої допомоги, що чомусь "дуже потішило водія BMW".

На деякий час Ігорю довелося відлучиться по роботі, але після повернення на місце ДТП винуватець вже сидів у машині патрульних, де вони дуже довго розмовляли, а потім вивели, намагаючись умовити порушника пройти тест на драгер, на що той згоди не давав стверджуючи, що не він перебував за кермом авто.

"Далі у людей викликало нерозуміння, чому все так довго відбувається, так само людей обурило, що водія відвезли без наручників. Почалися провокації, одного з очевидців точно намагалися скрутити, але начебто відпустили. Одного відвезли, хоча люди намагалися цьому зашкодити", - розповів Ігор.

За його інформацією, поліція відвезла одного з власників постраждалих машин Hyundai Santa Fe сріблястого кольору тільки за те, що він штовхнув поліцейську машину.

Пошкоджена машина Hyundai Santa Fe

Що загрожує мажору

У департаменті патрульної поліції підтвердили OBOZREVATEL, що був затриманий один з активних учасників сутичок. Після складання адмінпротоколу його відпустили.

Що стосується водія автомобіля, на нього оформлені адмінматеріали за ст. 124 (дорожньо-транспортна пригода) і ст. 130 (керування у стані сп'яніння), оскільки водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Також винесено постанову за ст. 126 ч. 4, оскільки даний водій вже усунутий від керування транспортним засобом.

Самого ж винуватця аварії доправили у Дніпровське управління поліції для складання адмінматеріалів, які будуть передані до суду.

"Є дані водія, є прізвище і ім'я, відомо місце проживання. Проходити тест за допомогою драгера він відмовився, а ознаки алкогольного сп'яніння є, і за правилами, якщо людина відмовляється, то це підтвердження того, що він був п'яний", - розповіла нам прес-секретар департаменту патрульної поліції України Яна Кутова.

Вона також пояснила, що підстав для його затримання немає, "затримання проводить тільки слідчий в рамках кримінального провадження, кримінального провадження тут немає, тут адміністративне правопорушення".

У коментарі OBOZREVATEL юрист Володимир Луньов пояснив, що в даній ситуації важливо визначити, хто був за кермом автомобіля. При цьому, якщо і буде доведена вина мажора, то йому загрожує лише адміністративне покарання. Збитки ж власникам автомобілів, напевно, оплачуватимуть страхові компанії.