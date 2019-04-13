"Наркоші за важелями": танкісти "ДНР" влаштували переполох у Горлівці

В окупованій Горлівці терористи "ДНР" на танках влаштували в місті погром.

Блогер Necro Mancer опублікував на своїй сторінці в Twitter знімок з наслідками того, як терористи проїхалися по місту.

"Вночі 4 або 5 шт танчиків зі "Стіролу" (їхали. - Ред.) на полігон на Єнакіївському морі. По дорозі завалили тополю і розвалили бордюр, які там сидять наркоші за важелями - хз", - написав він.

twitter.com/666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що угруповання "ДНР" і "ЛНР" попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії.

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