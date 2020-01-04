"Наркомани підуть на передок": терористи пригрозили Україні "ноу-хау" на фронті

Російські терористи "ЛНР" забили на сполох через "епідемію" наркоманії у їх лавах і вирішили формувати із залежних диверсійно-розвідувальні групи, які нібито будуть працювати в тилу військ України.

Про плани окупантів розповіли в одній з інтернет-спільнот сепаратистів. Скріншот опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Терорист joinfo.ua

"Наркомани підуть на передок. Стали відомі підсумки роботи комісій "північних союзників" у 2 АК НМ "ЛНР". У звіті поряд з розкраданням продовольства, військового майна, озброєння та паливно-мастильних матеріалів відзначено, що ситуація з алко- та наркозалежністю набула рис епідемії", – йдеться в повідомленні бойовиків.

У зв'язку з цим ватажки окупантів вирішили взяти аналізи у кожного члена незаконних збройних формувань на предмет наявності в їх крові наркотичних речовин.

"У разі позитивних аналізів, в подальшому з таких бійців планується сформувати диверсійно-розвідувальні групи для роботи в тилу противника. У планах вищого керівництва – відправляти по кілька таких груп щодня на різних ділянках фронту", – пригрозили терористи "ЛНР".

Разом з тим, бойовики, які погорять на вживанні заборонених речовин, зможуть відкупитися від участі в групах "диверсантів" за 5-10 тисяч російських рублів (1900-3800 грн за курсом НБУ).

У свою чергу офіцер ЗСУ Штефан звернув увагу на ще один показовий момент в повідомленні терористів. Цей нюанс доводить присутність російських військ на Донбасі.

"У підрозділах "ЛиНиРи" відбулася комплексна перевірка "північних союзників". Війна ж "громадянська". Підсумок – епідемія алко-наркозалежних!" – зазначив захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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