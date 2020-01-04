"Наркомани підуть на передок": терористи пригрозили Україні "ноу-хау" на фронті

Російські терористи "ЛНР" забили на сполох через "епідемію" наркоманії у їх лавах і вирішили формувати із залежних диверсійно-розвідувальні групи, які нібито будуть працювати в тилу військ України.
Про плани окупантів розповіли в одній з інтернет-спільнот сепаратистів. Скріншот опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
Терорист
joinfo.ua
"Наркомани підуть на передок. Стали відомі підсумки роботи комісій "північних союзників" у 2 АК НМ "ЛНР". У звіті поряд з розкраданням продовольства, військового майна, озброєння та паливно-мастильних матеріалів відзначено, що ситуація з алко- та наркозалежністю набула рис епідемії", – йдеться в повідомленні бойовиків.
У зв'язку з цим ватажки окупантів вирішили взяти аналізи у кожного члена незаконних збройних формувань на предмет наявності в їх крові наркотичних речовин.
"У разі позитивних аналізів, в подальшому з таких бійців планується сформувати диверсійно-розвідувальні групи для роботи в тилу противника. У планах вищого керівництва – відправляти по кілька таких груп щодня на різних ділянках фронту", – пригрозили терористи "ЛНР".
Разом з тим, бойовики, які погорять на вживанні заборонених речовин, зможуть відкупитися від участі в групах "диверсантів" за 5-10 тисяч російських рублів (1900-3800 грн за курсом НБУ).
У свою чергу офіцер ЗСУ Штефан звернув увагу на ще один показовий момент в повідомленні терористів. Цей нюанс доводить присутність російських військ на Донбасі.
"У підрозділах "ЛиНиРи" відбулася комплексна перевірка "північних союзників". Війна ж "громадянська". Підсумок – епідемія алко-наркозалежних!" – зазначив захисник України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у лавах російських терористів "ДНР" почалася епідемія небезпечної інфекційної хвороби – зафіксовані масові випадки зараження туберкульозом.
А в кінці жовтня на Донбасі був зафіксований масовий випадок захворювання на СНІД серед терористів одного з полків самопроголошеної "ДНР".
Нагадаємо, що колишній ватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав "лідерів" злочинної республіки "мерзенними кримінальниками і наркоманами".
Цю інформацію підтвердив і координатор "Інформаційного опору" Костянтин Машовець. За його даними, лави російських окупантів на Донбасі дедалі частіше стали поповнювати найманці із судимостями, наркотичною та алкогольною залежністю. Це відбувається через жорсткий некомплект.
Самі терористи "ЛНР" також визнали різке зростання кількості хворих на СНІД, алкоголізм і наркоманію на тимчасово окупованій території. Вони підрахували, що збереження такої тенденції призведе до того, що через кілька десятиліть їх псевдореспубліка повністю вимре.
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