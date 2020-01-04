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4 січня • оновлено в 06:29
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"Наркомани підуть на передок": терористи пригрозили Україні "ноу-хау" на фронті

2.8т
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Російські терористи "ЛНР" забили на сполох через "епідемію" наркоманії у їх лавах і вирішили формувати із залежних диверсійно-розвідувальні групи, які нібито будуть працювати в тилу військ України.

Про плани окупантів розповіли в одній з інтернет-спільнот сепаратистів. Скріншот опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Терорист

Терорист

joinfo.ua

"Наркомани підуть на передок. Стали відомі підсумки роботи комісій "північних союзників" у 2 АК НМ "ЛНР". У звіті поряд з розкраданням продовольства, військового майна, озброєння та паливно-мастильних матеріалів відзначено, що ситуація з алко- та наркозалежністю набула рис епідемії", – йдеться в повідомленні бойовиків.

У зв'язку з цим ватажки окупантів вирішили взяти аналізи у кожного члена незаконних збройних формувань на предмет наявності в їх крові наркотичних речовин.

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Терористів на Донбасі почали зганяти у "штрафбати"

"У разі позитивних аналізів, в подальшому з таких бійців планується сформувати диверсійно-розвідувальні групи для роботи в тилу противника. У планах вищого керівництва – відправляти по кілька таких груп щодня на різних ділянках фронту", – пригрозили терористи "ЛНР".

Разом з тим, бойовики, які погорять на вживанні заборонених речовин, зможуть відкупитися від участі в групах "диверсантів" за 5-10 тисяч російських рублів (1900-3800 грн за курсом НБУ).

У свою чергу офіцер ЗСУ Штефан звернув увагу на ще один показовий момент в повідомленні терористів. Цей нюанс доводить присутність російських військ на Донбасі.

"У підрозділах "ЛиНиРи" відбулася комплексна перевірка "північних союзників". Війна ж "громадянська". Підсумок – епідемія алко-наркозалежних!" – зазначив захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Добренко Иван
Добренко Иван
Оккупанты делятся своими военными планами в интернете? Это гениально. "Комиссии северных союзников" и "проверка северных союзников" это совершенно разные понятия, пане Штефан. В первом случае они инспектируют, во- втором- их.
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Ку Алексей
Ку Алексей
офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) .никогда не врёт!
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Он Алекс
Он Алекс
Ку Алексей, куда ему до пригожинских триолей как ты
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Вот Штырлыц, вот мощно, фейерично. Вот это настоящий защитник свиностана, вещает прямо из землянки
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