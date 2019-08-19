Наркобарон обвів навколо пальця СБУ в "Борисполі": з'явилося повне відео зухвалої втечі

У мережі з'явилося повне відео втечі засновника найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвера від співробітників СБУ в аеропорту "Бориспіль".

Ролик опублікував у YouTube головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як наркобарон вільно пересувається в зону контролю, а далі, залишившись без нагляду, повільно йде.

Амос Дов Сільвер обвів навколо пальця СБУ в "Борисполі"

При цьому, Бутусов вважає, що один зі співробітників СБУ подав йому умовний знак, коли можна тікати. Його гіпотеза підтверджується і тим, що та ж людина бачить, як Telegrass вибігає з аеропорту, проте залишається на місці, не вчиняючи жодних дій.

Кілька хвилин співробітники СБУ були зосереджені виключно на своїх речах і навіть не помітили, що наркобарон встиг покинути будівлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 серпня Амос Дов Сільвер втік в аеропорту Бориспіль від поліції. Туди його привезли, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Втечу злочинець нібито скоїв у залі дьюті-фрі після зняття електронного браслета. Однак в ДПСУ цю інформацію спростували.

Перед цим засновник Telegrass, затриманий у Києві навесні 2019 року, вийшов з СІЗО. Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

У ніч на 17 серпня СБУ затримала Сільвера в Умані.

Служба безпеки України затримала трьох своїх співробітників, які допустили втечу наркобарона.

У ніч на 18 серпня Генпрокуратура України екстрадувала засновника Telegrass в Ізраїль.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!