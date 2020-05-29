"Нарешті цей вулкан вибухнув": колишній топ-чиновник розповів про схеми на ринку перевезень і перестрілку в Броварах

Велика частина ринку пасажирських перевезень в Україні знаходиться в тіні, а сама модель його роботи нагадує ситуацію в Африці.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава. За його словами, перестрілка в Броварах – наслідок чинного регулювання ринку автобусних перевезень.

"Такі ситуації з меншим ступенем напруження пристрастей відбуваються на цьому ринку регулярно. Подія у Броварах – наслідок чинного регулювання ринку автобусних перевезень, вияв хаосу, який у нас на ринку автобусних перевезень фіксують не перше десятиліття. Просто нарешті цей вулкан вибухнув. Мені б хотілося, щоб ця подія спричинила якісні зміни, але очікувати цього не доводиться. Змінити ситуацію можна, але тільки якщо впроваджувати європейську модель перевезень, розвивати приміські залізничні та автобусні перевезення", – зазначив Кава.

Олександр Кава

Він зазначив, що в українських містах спостерігається африканська модель пасажирських перевезень, а самі жителі країни платять за ці послуги більше, ніж громадяни східноєвропейських держав.

"Влада тільки каже, що ми рухаємося в Європу. Але на ринку автоперевезень у нас Африка. Водночас українці за транспорт давно платять більше, ніж жителі східноєвропейських країн. Наприклад, у Варшаві проїзний квиток на місяць коштує $30 доларів, і людина має необмежену кількість поїздок у міському та приміському транспорті. Житель Києва, який використовує два види транспорту на день, витрачає мінімум 32 грн. Це майже $40 на місяць", – підрахував співрозмовник.

Також Кава заявив, що сумарний оборот ринку перевезень становить близько 100 мільярдів гривень на рік, але близько 80% цієї суми знаходиться в тіні.

"Нелегальні перевезення продовжують існувати, тому що на цьому ринку величезна кількість сірого та чорного кешу. Це або бандитський бізнес, або бізнес, який покривають правоохоронні органи. Сумарний обіг ринку – приблизно 100 млрд грн на рік загалом у країні. Приблизно 80% цієї суми – у тіні", – сказав Кава.

Колишній топ-чиновник розповів про схеми на ринку перевезень і перестрілці в Броварах

Він також зазначив, що в європейських країнах монополію на перевезення зберігають муніципальні компанії, а приватні працюють за договорами.

"Європейська модель перевезень працює так: міські та приміські перевезення – це або муніципальна монополія, або ринок, де домінує муніципальний перевізник. Приватні компанії працюють за договорами. Місто замовляє для якогось маршруту перевезення – і приватна компанія здійснює перевезення автобусами великої та надвеликої місткості. Про жодні маршрутки не йдеться. Компанія отримує плату за кількість виконаних рейсів, дотримання розкладу та відсутність скарг від пасажирів. Водночас пасажири оплачують не перевізнику, а муніципальному підрозділу, який організовує перевезення. В Україні міська або обласна влада проводить конкурс, відбирає перевізника і дає йому право якийсь час працювати на маршруті, не турбуючись ні про тарифну політику, ні про якість послуги, ні про якість рухомого складу", – розповів співрозмовник.

Колишній топ-чиновник розповів про схеми на ринку перевезень і перестрілці в Броварах

Саме така система в підсумку призводить до того, що в Україні муніципальні перевезення втрачають все більше позицій на ринку, вважає експерт. Більш того, на подібних конкурсах перевізники використовують схеми, які погіршують якість послуг.

"На конкурс перевізник може подати парк автобусів, але він не зобов'язаний ці автобуси використовувати на цьому маршруті. І в нас часто трапляється, що перевізник купив 10 нових автобусів, подав їх на десятки конкурсів у різних куточках країни, виграє і ставить на маршрути потім усілякий непотріб або здає в суборенду індивідуальним підприємцям і забирає частину маржі. І нічого не роблять для того, щоб поламати цю схему. Тільки декілька міст – Вінниця, Івано-Франківськ і Кременчук – у себе намагаються вибудувати систему перевезень європейського типу. Київ, навпаки, поетапно зливає ринок на користь маршруток. За період керівництва Віталія Кличка частка муніципального транспорту на маршрутах скоротилася на 10%", – резюмував Кава.

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