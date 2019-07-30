Наречений загинув, а мама в комі: подробиці жахливої ДТП під Одесою

В Одеській області мікроавтобус протаранив легковий автомобіль, у якому перебувала сім'я.
У результаті одна особа загинула і ще п'ятеро отримали травми. OBOZREVATEL дізнавався подробиці.
Трагедія трапилася на трасі Одеса – Рені біля с. Великий Дальник 27 липня. За даними ГУНП Одещини, водій буса Ford не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся із Opel.
У легковому авто перебувало подружжя Анатолія і Наталії Биткіних із 19-річною донькою Тетяною та майбутнім зятем, 20-річним Арсенієм Кольчиком.
Наталя Биткіна з донькою Тетяною
Соцмережі
У результаті удару легковик перетворився на купу металу, а мікроавтобус злетів у кювет. Прибулі медики на місці надали допомогу постраждалим, після чого доставили їх до лікарень.
Як розповіла нашим журналістам друг сім'ї Наталія Ємельянова, лікарям не вдалося врятувати життя Арсенія.
"Хлопець помер того ж дня після операції. Стан Наталії дуже важкий, вона в комі. Лікарі роблять усе можливе... Вона зараз між життям і смертю", – розповіла жінка, додавши, що постраждала працює вчителькою молодших класів в одеській школі №118.
Чоловік і донька Наталії також перебувають у медзакладах, проте їхні травми не на стільки важкі.
ДТП під Одесою
ДТП під Одесою
ДТП під Одесою
Facebook: Владислав Балинський
Автомобілі зіткнулися на трасі біля села Великий Дальник
Google. Maps
Також постраждав ймовірний винуватець ДТП 42-річний водій Ford Сергій Т., який їхав в авто разом із тещею. На сьогодні чоловік перебуває в загальній палаті терапевтичного відділення однієї з лікарень.
"Очевидці казали, що після аварії водій бігав і кричав, що це він у всьому винен. Коли приїхала швидка, він впав біля авто на землю. Думаю, він зробив це навмисно", – зазначила друг сім’ї Биткіних.
За її словами, водій Ford всіляко намагається уникнути відповідальності. "Але я не дозволю зам'яти справу. Дуже прошу всіх, хто бачив або зняв на реєстратор ДТП, зв'язатися зі мною", – сказала нам Наталія Ємельянова.
Водій Ford лежить на землі...
Соцмережі
... і ходить біля місця події
Facebook: Natalie Veliksar-Volkova
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Всі обставини події встановлюються.
Хто бажає допомогти родині, номер картки ПриватБанку: 5168 7554 2442 9898 – Тетяна Биткіна.
19-річна Тетяна Биткіна. Дівчина нині перебуває у лікарні
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня на трасі Одеса – Рені загинула сім'я з 10-річною дитиною. Легковий автомобіль, у якому перебували люди, зіткнувся з вантажівкою, водій якої здійснював поворот.
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