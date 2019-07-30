Наречений загинув, а мама в комі: подробиці жахливої ДТП під Одесою

В Одеській області мікроавтобус протаранив легковий автомобіль, у якому перебувала сім'я.

У результаті одна особа загинула і ще п'ятеро отримали травми. OBOZREVATEL дізнавався подробиці.

Трагедія трапилася на трасі Одеса – Рені біля с. Великий Дальник 27 липня. За даними ГУНП Одещини, водій буса Ford не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся із Opel.

У легковому авто перебувало подружжя Анатолія і Наталії Биткіних із 19-річною донькою Тетяною та майбутнім зятем, 20-річним Арсенієм Кольчиком.

Наталя Биткіна з донькою Тетяною Соцмережі

У результаті удару легковик перетворився на купу металу, а мікроавтобус злетів у кювет. Прибулі медики на місці надали допомогу постраждалим, після чого доставили їх до лікарень.

Як розповіла нашим журналістам друг сім'ї Наталія Ємельянова, лікарям не вдалося врятувати життя Арсенія.

"Хлопець помер того ж дня після операції. Стан Наталії дуже важкий, вона в комі. Лікарі роблять усе можливе... Вона зараз між життям і смертю", – розповіла жінка, додавши, що постраждала працює вчителькою молодших класів в одеській школі №118.

Чоловік і донька Наталії також перебувають у медзакладах, проте їхні травми не на стільки важкі.

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою Facebook: Владислав Балинський

Автомобілі зіткнулися на трасі біля села Великий Дальник Google. Maps

Також постраждав ймовірний винуватець ДТП 42-річний водій Ford Сергій Т., який їхав в авто разом із тещею. На сьогодні чоловік перебуває в загальній палаті терапевтичного відділення однієї з лікарень.

"Очевидці казали, що після аварії водій бігав і кричав, що це він у всьому винен. Коли приїхала швидка, він впав біля авто на землю. Думаю, він зробив це навмисно", – зазначила друг сім’ї Биткіних.

За її словами, водій Ford всіляко намагається уникнути відповідальності. "Але я не дозволю зам'яти справу. Дуже прошу всіх, хто бачив або зняв на реєстратор ДТП, зв'язатися зі мною", – сказала нам Наталія Ємельянова.

Водій Ford лежить на землі... Соцмережі

... і ходить біля місця події Facebook: Natalie Veliksar-Volkova

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Всі обставини події встановлюються.

Хто бажає допомогти родині, номер картки ПриватБанку: 5168 7554 2442 9898 – Тетяна Биткіна.

19-річна Тетяна Биткіна. Дівчина нині перебуває у лікарні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня на трасі Одеса – Рені загинула сім'я з 10-річною дитиною. Легковий автомобіль, у якому перебували люди, зіткнувся з вантажівкою, водій якої здійснював поворот.

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