Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Наречений загинув, а мама в комі: подробиці жахливої ДТП під Одесою

3.1т Читати матеріал російською

В Одеській області мікроавтобус протаранив легковий автомобіль, у якому перебувала сім'я.

У результаті одна особа загинула і ще п'ятеро отримали травми. OBOZREVATEL дізнавався подробиці.

Трагедія трапилася на трасі Одеса – Рені біля с. Великий Дальник 27 липня. За даними ГУНП Одещини, водій буса Ford не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся із Opel.

У легковому авто перебувало подружжя Анатолія і Наталії Биткіних із 19-річною донькою Тетяною та майбутнім зятем, 20-річним Арсенієм Кольчиком.

Наталя Биткіна з донькою Тетяною

Наталя Биткіна з донькою Тетяною

Соцмережі

Новини
"Провіз на капоті сотню метрів": топфіскал влаштував смертельну ДТП на Закарпатті

У результаті удару легковик перетворився на купу металу, а мікроавтобус злетів у кювет. Прибулі медики на місці надали допомогу постраждалим, після чого доставили їх до лікарень.

Як розповіла нашим журналістам друг сім'ї Наталія Ємельянова, лікарям не вдалося врятувати життя Арсенія.

"Хлопець помер того ж дня після операції. Стан Наталії дуже важкий, вона в комі. Лікарі роблять усе можливе... Вона зараз між життям і смертю", – розповіла жінка, додавши, що постраждала працює вчителькою молодших класів в одеській школі №118.

Чоловік і донька Наталії також перебувають у медзакладах, проте їхні травми не на стільки важкі.

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

Новини
Підліток відчайдушно намагався врятувати друга: на Закарпатті трапилася жахлива "п'яна" ДТП
ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

Facebook: Владислав Балинський

Автомобілі зіткнулися на трасі біля села Великий Дальник

Автомобілі зіткнулися на трасі біля села Великий Дальник

Google. Maps

Також постраждав ймовірний винуватець ДТП 42-річний водій Ford Сергій Т., який їхав в авто разом із тещею. На сьогодні чоловік перебуває в загальній палаті терапевтичного відділення однієї з лікарень.

"Очевидці казали, що після аварії водій бігав і кричав, що це він у всьому винен. Коли приїхала швидка, він впав біля авто на землю. Думаю, він зробив це навмисно", – зазначила друг сім’ї Биткіних.

За її словами, водій Ford всіляко намагається уникнути відповідальності. "Але я не дозволю зам'яти справу. Дуже прошу всіх, хто бачив або зняв на реєстратор ДТП, зв'язатися зі мною", – сказала нам Наталія Ємельянова.

Водій Ford лежить на землі...

Водій Ford лежить на землі...

Соцмережі

... і ходить біля місця події

... і ходить біля місця події

Facebook: Natalie Veliksar-Volkova

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Всі обставини події встановлюються.

Хто бажає допомогти родині, номер картки ПриватБанку: 5168 7554 2442 9898 – Тетяна Биткіна.

19-річна Тетяна Биткіна. Дівчина нині перебуває у лікарні

19-річна Тетяна Биткіна. Дівчина нині перебуває у лікарні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня на трасі Одеса – Рені загинула сім'я з 10-річною дитиною. Легковий автомобіль, у якому перебували люди, зіткнувся з вантажівкою, водій якої здійснював поворот.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП авто кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel