Нардепу Юрченку вручили підозру: за якими статтями його звинувачують

Народному депутату Олександру Юрченку вручили підозру в отриманні і підбурюванні до дачі хабара.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Нардепа підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу.

"17 вересня за дорученням генерального прокурора прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури народному депутату України повідомлено про підозру", – повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, народний обранець в завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі $13 тисяч за внесення пропозицій до законопроекту, і в подальшому $200 тисяч для підкупу народних депутатів-членів Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг за голосування за представлені ним пропозиції.

"Генеральним прокурором, за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження, складено і підписано повідомлення про підозру народному депутату України – члену комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст.368, ч.4 ст.27 ч.4 ст.369 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.

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