Нардепу Юрченку вручили підозру: за якими статтями його звинувачують

Народному депутату Олександру Юрченку вручили підозру в отриманні і підбурюванні до дачі хабара.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Нардепа підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу.
"17 вересня за дорученням генерального прокурора прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури народному депутату України повідомлено про підозру", – повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, народний обранець в завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі $13 тисяч за внесення пропозицій до законопроекту, і в подальшому $200 тисяч для підкупу народних депутатів-членів Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг за голосування за представлені ним пропозиції.
"Генеральним прокурором, за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження, складено і підписано повідомлення про підозру народному депутату України – члену комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст.368, ч.4 ст.27 ч.4 ст.369 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виключений з фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник взяв перші $13 тисяч (вся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.
В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід з фракції.
У кримінальному провадженні про хабарі фігурують і інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Глава ОГП Ірина Венедіктова 15 вересня заявила, що в разі наявності доказів і складу злочину, Юрченко буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
17 вересня Венедіктова підписала підозра депутату Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.