Нардеп звинуватив Комарницького і Тищенка у заволодінні майном на мільйони гривень

Соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького Денис Комарницький та його партнер, народний депутат Микола Тищенко, незаконно заволоділи заарештованим майном корупціонерів на мільйони гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Гео Лерос. Нардеп також повідомив, що звернувся до НАБУ з заявою про злочин.

“Я подав заяву про злочин в НАБУ щодо "смотрящего" Комарницького про те, як вчиняли дії, направлені на умисне виведення майна корупціонерів з-під арешту з метою уникнення його спеціальної конфіскації. Саме для таких злочинів до Нацагентства з управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА) ставлять "правильну" людину, яку куруватиме Комарницький - партнер Тищенка”, - заявив парламентар.

Зокрема, за інформацією Лероса, мова йде про заарештоване майно керівників ДФС часів Олександра Клименка, яких звинувачували у створенні системи розкрадання бюджету через "податкові площадки". За оцінками правоохоронців, ці схеми призвели до завдання державі збитків на 104 млрд грн. У ході розслідування у поле зору правоохоронних органів потрапили кілька афільованих до податковців компаній.

“Однією з таких компаній була ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор", майно якої було арештовано з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Серед цього майна - 5 земельних ділянок у елітному передмісті Києва, селищі Козин, нежитловий будинок площею 760 кв. м та об’єкт незавершеного будівництва за цією ж адресою, які було передано в управління АРМА”, - розповів Лерос.

За словами нардепа, у нього в розпорядженні опинилися документи, які свідчать про вчинення злочину Чепіжко Оксаною Вікторівною, яка діяла в інтересах ТОВ "КУА "Ексельсіор", та Комарницьким Денисом Сергійовичем.

“23 травня 2019 року між Чепіжко Оксаною Вікторівною та Комарницьким Денисом Сергійовичем укладено Меморандум про наміри у відповідності до якого останній зобов’язується придбати арештоване майно ТОВ "КУА "Ексельсіор", а саме 5 земельних ділянок та об’єкт незавершеного будівництва. При цьому, як свідчить п. 1.2 вищевказаного Меморандуму, як Чепіжко так і Комарницький усвідомлювали, що майно перебуває під арештом, визнано речовим доказом та передано в управління АРМА. Окремо слід відзначити, що згідно з п. 3 Меморандуму, Чепіжко взяла на себе зобов’язання до 31.08.2019 зняти всі обмеження з майна та зобов’язання відмінити всі судові рішення про накладення арешту на майно”, - повідомив нардеп.

Лерос повідомив,що того ж дня, 23 травня 2019 року, між Комарницьким та Чепіжко укладено попередній договір, згідно з яким Комарницький передав, а Чепіжко отримала завдаток у розмірі 500 тис. доларів США.

“Пунктом 1.2 попереднього Договору чітко зазначено дату укладання основного Договору - 2 вересня 2019 року, а отже саме в цей день право власності на арештоване майно, всупереч заборони суду повинно було перейти до Комарницького. За дивним збігом обставин, 2 вересня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі 757/42995/19-к за клопотанням представника "КУА "Ексельсіор" скасовано арешт, накладений на майно товариства, а отже надано можливість Комарницькому безперешкодно набути право власності на об’єкти нерухомості у смт Козин”, - зазначив політик.

Він підкреслив, що, незважаючи на намагання прокурорів Генеральної прокуратури України повторно накласти арешт на майно "КУА "Ексельсіор" (справа 757/58473/19-к), будь-які рішення про арешт об’єктів нерухомості саме в смт Козин відразу ж скасовувалось іншими суддями (справа 757/61109/19-к). Це, на думку Лероса, однозначно свідчить про вплив Комарницького та Чепіжко на прийняття рішення суддями.

“Тепер це майно у держави вкрали. Комарницький та Чепіжко, діючи виключно в інтересах злочинної організації на чолі з екс-міністром доходів та зборів України, вчинили дії, направлені на умисне виведення майна з-під арешту з метою уникнення його можливої спеціальної конфіскації за рішенням суду”, - резюмував Гео Лерос.