Нардеп від ЄС про побиття Балуха: це елемент реваншу, МВС має негайно знайти винних

Міністерство внутрішніх справ повинно оперативно, чесно й незаангажовано розслідувати напад на відомого політв’язня Кремля, кримського патріота, члена політичної команди "Європейської Солідарності" Володимира Балуха.

Про це активісти, побратими Балуха та народні депутати заявили під стінами Міністерства внутрішніх справ під час акції "Хто підняв руку на Балуха?".

"Те, що трапилося з Володимиром Балухом, – це не просто якийсь рядовий випадок. Це дуже серйозна подія, це – елемент реваншу. Якщо в нашій з вами країні активістів, волонтерів, ветеранів будуть бити і ці люди не будуть знайдені, не будуть покарані, – це теж елемент реваншу. Ми з вами тут для того, щоб привернути ще більшу увагу до того, що нашу з вами велику країну намагаються знову повернути в стійло країни-агресора. Але ми цього не допустимо", – сказав співголова фракції ЄС Артур Герасимов.

Він зазначив, що рік тому багато людей не сприймали серйозно розмови "про те, що проросійський реванш насувається на Україну".

"І що ми бачимо зараз? Проросійський реванш, повернення й розворот у сторону Росії – це не тільки відведення так зване, а в реальності відступ наших військ з землі, за яку поклали життя багато наших воїнів. Це також і те, що коїться на вулицях. Це тиск на активістів, це побиття активістів, це підпали машин", – підкреслив нардеп.

Зі свого боку політв’язень Кремля, нардеп з фракції ЄС Ахтем Чийгоз, звертаючись до керівництва поліції та МВС, зауважив, що "Балух у тюрмі боровся за Україну й за вас, боровся за гідність нашого народу, коли його намагалися поставити на коліна. І він на коліна не став".

Чийгоз застеріг владу про те, що слідство щодо побиття Балуха "ми будемо контролювати, щоб дати відповіді не тільки як це трапилося, а що останній рік в Україні це явище стало нормальним. Коли ти борешся і відстоюєш символи цієї боротьби, намагаються мерзотники відслідкувати і вбити. Це неприпустимо. Ми цього не дозволимо".

Народні депутати України пішли до керівництва МВС, щоб обговорити стан розслідування нападів на патріотів і захисників України.

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