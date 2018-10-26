Нардеп попросив Грицака перевірити законність обшуку гендиректора "Смарт Мерітайм Груп"

Народний депутат, член фракції "Опозиційного блоку" Дмитро Колесников звернувся до глави СБУ Василя Грицака з вимогою перевірити законність обшуку генерального директора компанії "Смарт Мерітайм Груп" (Херсон) Василя Федіна співробітниками Держприкордонслужби в "Борисполі" 13 жовтня.

Про це сказано в тексті відповідного звернення депутата, передають "Українські Новини". Згідно з документом, 13 жовтня під час проходження паспортного контролю Федін був затриманий за вказівкою СБУ співробітниками ДПСУ для проведення обшуку особистих речей.

При цьому ніяких документів, які б підтверджували підстави для проведення таких дій стосовно затриманого, співробітники відомства не надали.

Нардеп зазначає, що Федін є депутатом Херсонської обласної ради та очолює фракцію "Опозиційного блоку" - другу за чисельністю фракцію в місцевому представницькому органі.

"Тому організація і здійснення Службою безпеки України стосовно нього будь-яких заходів без законних на те підстав може розглядатися як політичне переслідування з боку державної влади", - зазначає депутат.

Сам Федін в коментарі агентству підтвердив факт обшуку зазначивши при цьому, що за усними свідченнями представників ДПСУ він проводився відповідно до вказівок СБУ.

"Я повертався з ділової поїздки з Хорватії, де знаходився на запрошення міністра економіки цієї країни. По прильоту в аеропорт я був затриманий співробітниками Держприкордонслужби, які зробили обшук моїх особистих речей. Це шкодить не тільки моєї репутації, але і ділової репутації підприємства, що забезпечує роботою понад тисячу осіб", - сказав він.

При цьому Федін не виключив, що дані дії, як і раніше порушені кримінальні справи, можуть бути відповідною реакцією на його системну критику дій влади як на місцевому, так і державному рівні.

"Смарт Мерітайм Груп" (SMG), об'єднує дві суднобудівні верфі - Миколаївську і Херсонську. Компанія є суднобудівним напрямком інвестиційно-промислової групи Смарт-Холдинг, бенефіціаром якої є опозиційною політик Вадим Новинський. У 2017 році SMG наростила обсяги судноремонту вдвічі, в порівнянні з 2016 роком, - до 78 судів проти 46. Консолідована виручка підрозділів компанії від реалізації товарної продукції за підсумками 2018 року прогнозується на рівні 640 млн грн.