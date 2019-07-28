Направили в суд: стало відомо про прорив у справі про вбивство АТОвця "Сармата"

Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців і організаторів вбивства ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" направили до суду.
Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, пише "Громадське".
Відзначається, що в понеділок, 29 серпня, відбудеться перше засідання в Бердянському районному суді, на якому повинні вирішити питання про продовження строків тримання під вартою фігурантів злочину.
Віталій Олешко "Сармат"
Телеканал 24
Всього у вбивстві підозрюють сім осіб. Із них троє – Михайло Сигида, Євген Бродський і Віктор Власюк – фігурують у справі як ймовірні організатори, а Артем Матюшин, Володимир Обухів, Микола Ломако та Максим Владімірінков – виконавці злочину.
Підозрюваний Михайло Сегеда
Громадське
Крім того, внаслідок об'єднання весною 2019 року справи про вбивство "Сармата" зі справою про розбійний напад на сім'ю Поплавських у Дніпрі, яке стий трапився 4 липня 2018 року, до підозрюваних приєдналися Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов і Сергій Смирнов. Слідство вважає ці випадки пов'язаними.
При цьому, про замовника злочину у правоохоронців даних, як і раніше, немає.
Підозрювані у справі про вбивство "Сармата"
Громадське
Підозрювані у справі про вбивство "Сармата"
Громадське
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Бердянську пострілом у спину вбили бійця АТО з позивним "Сармат" Віталія Олешка.
Підозрюваних у вбивстві Віталія Олешка затримали біля Мелітополя.
Друзі бійця АТО Віталія Олешка впізнали в затриманому чоловікові вбивцю.
У вересні 2018 року Артем Матюшин зізнався в скоєнні злочину і назвав Михайла Сигиду організатором. Останнього затримали, але 7 червня 2019 року випустили з-під варти.
7 лютого 2019 року поліція затримала колишнього бійця спецроти "Торнадо", який підозрюється в організації вбивства, Віктора Власюка.
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