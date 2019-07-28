Направили в суд: стало відомо про прорив у справі про вбивство АТОвця "Сармата"

Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців і організаторів вбивства ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" направили до суду.

Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, пише "Громадське".

Відзначається, що в понеділок, 29 серпня, відбудеться перше засідання в Бердянському районному суді, на якому повинні вирішити питання про продовження строків тримання під вартою фігурантів злочину.

Віталій Олешко "Сармат" Телеканал 24

Всього у вбивстві підозрюють сім осіб. Із них троє – Михайло Сигида, Євген Бродський і Віктор Власюк – фігурують у справі як ймовірні організатори, а Артем Матюшин, Володимир Обухів, Микола Ломако та Максим Владімірінков – виконавці злочину.

Підозрюваний Михайло Сегеда Громадське

Крім того, внаслідок об'єднання весною 2019 року справи про вбивство "Сармата" зі справою про розбійний напад на сім'ю Поплавських у Дніпрі, яке стий трапився 4 липня 2018 року, до підозрюваних приєдналися Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов і Сергій Смирнов. Слідство вважає ці випадки пов'язаними.

При цьому, про замовника злочину у правоохоронців даних, як і раніше, немає.

Підозрювані у справі про вбивство "Сармата" Громадське

Підозрювані у справі про вбивство "Сармата" Громадське

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!