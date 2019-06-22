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Напоролися на розтяжку: офіцер ЗСУ повідомив про "самоліквідацію" окупантів на Донбасі

2.8тЧитати матеріал російською

У мережі повідомили про чергові втрати терористів "Л/ДНР" на Донбасі. Один бойовик загинув і двоє отримали поранення, підірвавшись на власній розтяжці.

Про це в особистому Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Він посилається на повідомлення терориста, підписаного в одній із соцмереж як Владен Татарський.

"У спільнотах російсько-окупаційних військ повідомляють про 1 "200", 2 "300" серед "ополченців". Пішли замінувати територію і в підсумку напоролися на свою розтяжку", – повідомив український військовослужбовець.

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Ілюстрація. Терористи

Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР"

sprotyv.info

Згідно зі скріншотом повідомлення терориста, ліквідовані були розвідниками. Вони влаштували спостережний пункт, замінувавши все навколо себе.

"Вранці вони кудись пішли і вибухнули... Плащ-палаток немає, носилок немає. Тягали їх на собі, на автоматах. Кров, бруд, стогони. Картинка нагадувала кінохроніку Першої чеченської [війни]", – написав російських найманець.

Напоролися на розтяжку: офіцер ЗСУ повідомив про "самоліквідацію" окупантів на Донбасі

Скріншот

Напоролися на розтяжку: офіцер ЗСУ повідомив про "самоліквідацію" окупантів на Донбасі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі, де йде війна за незалежність України, були ліквідовані двоє посібників окупантів.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРтерористи "ДНР"Новини ЛНРсмерть
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"В сети сообщили об очередных"- всё, дальше можно не читать.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Штирлицу надо свой пистолет почистить) заипал он уже )
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