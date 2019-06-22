Напоролися на розтяжку: офіцер ЗСУ повідомив про "самоліквідацію" окупантів на Донбасі

У мережі повідомили про чергові втрати терористів "Л/ДНР" на Донбасі. Один бойовик загинув і двоє отримали поранення, підірвавшись на власній розтяжці.
Про це в особистому Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Він посилається на повідомлення терориста, підписаного в одній із соцмереж як Владен Татарський.
"У спільнотах російсько-окупаційних військ повідомляють про 1 "200", 2 "300" серед "ополченців". Пішли замінувати територію і в підсумку напоролися на свою розтяжку", – повідомив український військовослужбовець.
Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР"
sprotyv.info
Згідно зі скріншотом повідомлення терориста, ліквідовані були розвідниками. Вони влаштували спостережний пункт, замінувавши все навколо себе.
"Вранці вони кудись пішли і вибухнули... Плащ-палаток немає, носилок немає. Тягали їх на собі, на автоматах. Кров, бруд, стогони. Картинка нагадувала кінохроніку Першої чеченської [війни]", – написав російських найманець.
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі, де йде війна за незалежність України, були ліквідовані двоє посібників окупантів.
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