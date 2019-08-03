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Наплювали на перемир'я: терористи розв'язали криваві бої на Донбасі

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У суботу, 3 серпня, в зоні проведення ООС на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець.

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції в Facebook. Протягом доби окупанти шість разів порушили режим тиші – застосували гранатомети і стрілецьку зброю.

Так, терористи обстріляли позиції бійців ЗСУ біля таких населених пунктів: Мар'їнка, Павлопіль, Кримське, Мойорск, Південне і Новолуганське.

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Активно зривати перемир'я терористи почали кілька днів тому. Так, напередодні вони п'ять разів обстріляли позиції ООС, але тоді обійшлося без втрат.

Наплювали на перемир'я: терористи розв'язали криваві бої на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, з моменту нового перемир'я, з 21 липня, терористи кілька днів утримувалися від провокацій, але іноді поодинокі обстріли все ж були. У Генштабі вважають, що такі дії не можна вважати зривом "Мінська".

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
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Golan Sim
Golan Sim
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - адепты майдана упорно продолжает эскалацию гражданской войны в Донбассе.
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