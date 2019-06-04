НАЗК вперше попросило Верховну Раду забрати мандат у нардепа

Національне агентство з попередження корупції звернулося до голови Верховної Ради щодо дострокового припинення повноважень народного депутата БПП Федора Негоя.

Підставою стало рішення суду про визнання факту сумісництва, вперше застосованого щодо народного депутата, пояснює НАЗК.

Загалом агентство склало 38 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення нардепами закону "Про попередження корупції" через конфлікт інтересів і сумісництво, 7 із них стосувалися саме "сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності".

Печерський районний суд Києва під час розгляду протоколу щодо депутата Федора Негоя констатував факт порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 25 закону і вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП.

Але провадження у зазначеній справі закрили після закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності.

У той же час вимоги щодо несумісності депутатського мандата встановлені також ст. 3 закону "Про статус народного депутата України". Згідно п. 6 ч. 1 цієї статті, народний депутат не має права входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.

Федір Негой УП

Відповідно до ч. 4 ст. 81 Конституції України, в разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.

У зв'язку з цим НАЗК просить главу Верховної Ради Андрія Парубія доручити профільному комітету парламенту опрацювати матеріали про вчинення Негоєм порушення вимог Конституції і законів України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

Комітет повинен надати спікеру висновок для подальшого звернення до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Зазначимо, що НАЗК не уточнює, яку ще посаду займає депутат Негой.

Згідно з декларацією за 2018 рік, він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у ТОВ "БВФ "Нежданна", отримує зарплату у Верховній Раді та пенсію в Херсонській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році Негой увійшов у топ-12 найбагатших на автомобілі нардепів. У власності депутата і членів його сім'ї задекларовано 36 транспортних засобів. Переважно це вантажні автомобілі (12) та інші засоби (17), зокрема і комбайни, трактори, бульдозери. З легковиків у депутата — два BMW X5 (2011 і 2014 років) і Skoda Octavia A5 (2008 року); у членів сім'ї — Audi Q5 (2011 року), Hyundai Accent (2009 року), ВАЗ 21016 і ГАЗ 33021.

У 2019 році Негой увійшов до списку з 59 народних депутатів, на підставі скарги яких Конституційний суд України від 26 лютого скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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