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16 вересня • оновлено в 21:56
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/ Розслідування

Напився і підірвав: у "ДНР" трапилася кривава НП

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В окупованому Єнакієвому (Донецька область) 22-річний хлопець підірвав гранату – двоє чоловіків отримали поранення.

Як передають підконтрольні окупантам ресурси, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння хлопець вплутався в бійку з чоловіками, під час якої кинув у них гранату.

Його опоненти в результаті отримали осколкові поранення і були терміново госпіталізовані.

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Затриманого будуть "судити" за звинуваченнями в незаконному зберіганні боєприпасів і хуліганстві, за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованій Горлівці (Донецька область) прогримів потужний вибух біля під'їзду одного з житлових будинків.

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Місце
Україна Донецьк
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Герою Слава, но работу выполнять нужно качественнее.)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Я бы ему благодарность объявил! За убой кацaпского скота!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Отсталые. В Украине это даже ЧП не называется - простые будни.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пушкин Серёга, та ты шо, быдлo. Тупая кацaпня читать не обучена! ПушкЕн - не читатель. И, судя по тебе, животное, не поэт! ПушкЕн - пейсатель! Да, тварь?
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