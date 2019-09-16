Напився і підірвав: у "ДНР" трапилася кривава НП

В окупованому Єнакієвому (Донецька область) 22-річний хлопець підірвав гранату – двоє чоловіків отримали поранення.

Як передають підконтрольні окупантам ресурси, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння хлопець вплутався в бійку з чоловіками, під час якої кинув у них гранату.

Його опоненти в результаті отримали осколкові поранення і були терміново госпіталізовані.

Затриманого будуть "судити" за звинуваченнями в незаконному зберіганні боєприпасів і хуліганстві, за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованій Горлівці (Донецька область) прогримів потужний вибух біля під'їзду одного з житлових будинків.

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