Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

У місті Дніпро в п'ятницю, 4 січня, у сміттєвому баку було виявлено валізу з трупом дівчини.

Як інформує прес-служба поліції області, померлу знайшли близько 15:00 біля житлового будинку на проспекті Героїв.

За даними "Інформатора", вона була з оголеним торсом — у бюстгальтері та в джинсах. Страшну знахідку виявив бездомний, який і викликав поліцію.

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Правоохоронці за результатами попереднього огляду встановили, що тіло належить дівчині у віці від 20 до 30 років. Її особа встановлюється. На трупі відсутні видимі сліди насильницької смерті.

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група, кінолог і експерт. Робиться низка першочергових слідчих дій для встановлення особи загиблої й обставин злочину. Для встановлення причини смерті тіло направлене на проведення судово-медичної експертизи.

Денис Чубченко, "Інформатор"

Денис Чубченко, "Інформатор"

Денис Чубченко, "Інформатор"

Денис Чубченко, "Інформатор"

Денис Чубченко, "Інформатор"

Денис Чубченко, "Інформатор"

Денис Чубченко, "Інформатор"

За цим фактом поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Як писав OBOZREVATEL, недавно у квартирі Києва знайшли вбитою раніше зниклу дівчину, поруч виявлено труп її хлопця.