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Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

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У місті Дніпро в п'ятницю, 4 січня, у сміттєвому баку було виявлено валізу з трупом дівчини.

Як інформує прес-служба поліції області, померлу знайшли близько 15:00 біля житлового будинку на проспекті Героїв.

За даними "Інформатора", вона була з оголеним торсом — у бюстгальтері та в джинсах. Страшну знахідку виявив бездомний, який і викликав поліцію.

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Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

dp.npu.gov.ua

Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

dp.npu.gov.ua

Правоохоронці за результатами попереднього огляду встановили, що тіло належить дівчині у віці від 20 до 30 років. Її особа встановлюється. На трупі відсутні видимі сліди насильницької смерті.

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група, кінолог і експерт. Робиться низка першочергових слідчих дій для встановлення особи загиблої й обставин злочину. Для встановлення причини смерті тіло направлене на проведення судово-медичної експертизи.

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Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

Денис Чубченко, "Інформатор"

Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

Денис Чубченко, "Інформатор"

Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

Денис Чубченко, "Інформатор"

Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

Денис Чубченко, "Інформатор"

Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

Денис Чубченко, "Інформатор"

Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

Денис Чубченко, "Інформатор"

Напівоголену склали у валізу: в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли труп дівчини. Фото і відео 18+

Денис Чубченко, "Інформатор"

За цим фактом поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Як писав OBOZREVATEL, недавно у квартирі Києва знайшли вбитою раніше зниклу дівчину, поруч виявлено труп її хлопця.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
смертьфотографиивидеоНаціональна поліція України
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кацман Саша
кацман Саша
Это пиздец какой то если честно
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