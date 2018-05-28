"Напівмертві тіла": з'явилася нова інформація про жорстокі тортури в "Л/ДНР"

Російсько-окупаційні війська на Донбасі масово порушували норми міжнародного гуманітарного права і Женевської конвенції про захист полонених, піддаючи жорстоким тортурам українських військовослужбовців.

Як розповів в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" документатор військових злочинів, представник громадської організації Truth Hounds Роман Авраменко, його організація підготувала звіт для позову України до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Він уточнив, що катування відрізняється від нелюдського поводження тим, що переслідує конкретну мету - наприклад, отримання від комбатанта інформації про розташування військ.

"Випадки нелюдського поводження ми фіксували часто: мова йде про побиття, знущання без певної мети, просто заради втіхи, щоб показати свою перевагу і продемонструвати, що полонений повністю залежить від примхи того, хто його утримує", - зазначив він.

За словами Авраменка, поводження з полоненими залежало від їх військових спеціальностей, але при цьому терористи не брали в полон бійців "Правого сектора".

"Більшість опитаних нами постраждалих свідчать, що майже ніхто з її бійців не був у полоні: їх просто знищували на поле бою після того, як вони здавалися. Нам багато хто говорив: "Правосеків в полон не беруть", - повідомив розслідувач.

"Найсильніше катували кулеметників, гранатометників, операторів зенітних установок, коректувальників артвогню, розвідників. Їх забирали на цілий день, а потім приносили напівмертве тіло. Часто людина не приходила до тями протягом кількох діб. Як тільки він приходив до тями, його знову забирали і знову били", - розповів він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше стало відомо про найжорстокіші тортури на Донбасі.