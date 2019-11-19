"Напхали вибухівкою": пропагандисти Путіна запустили нахабний фейк про кораблі

На російському пропагандистському телебаченні осоромилися нахабним фейком про повернення Україні кораблів, захоплених окупантами у Керченській протоці.
Так, у студії програми "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" показали сфабрикований скріншот вигаданої новини, яку рупори Кремля приписали OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
У вигадці путінських пропагандистів йшлося про те, що українське видання нібито випустило новину, що Росія перед поверненням кораблів ВМС ЗСУ начинила їх вибухівкою і шпигунським обладнанням.
Але насправді такого матеріалу не існує. Отже, російське телебачення просто вирішило попіаритися на інформаційному приводі, скориставшись фотомонтажем.
Студія "60 хвилин"
Скріншот відео
"Росія напхала українські кораблі вибухівкою і шпигунським обладнанням". Що ми з ними ще могли зробити? Так чомусь вирішили в редакції українського видання OBOZREVATEL (хоча воно давно перетворилося на смітник), коли дізналися, що наша країна повертає Україні два катери і буксир, заарештовані при спробі прориву російського кордону рік тому", – їдко сказав скандальний ведучий передачі Євген Попов.
"Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" ці суденця називаються. Як не сподівалися пропагандисти OBOZREVATEL, вони так і не вибухнули", – додав він, знову намагаючись оббрехати українське ЗМІ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки зазнали поранень. Окупанти нелегально помістили їх у московську в'язницю, звинувативши у "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві й Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
15 листопада газета "Коммерсант" повідомила, що Росія поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" до "нормандського саміту", запланованого на 9 грудня.
17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" у Керчі. Вони пішли Керченською протокою у бік Чорного моря на зустріч із рятувально-буксирним загоном ВМС України.
18 листопада стало відомо, що передача відбулася. У МЗС України заявили, що, незважаючи на такий крок, розгляди у цій справі продовжаться в арбітражному суді Гааги.
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