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19 листопада • оновлено в 16:02
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"Напхали вибухівкою": пропагандисти Путіна запустили нахабний фейк про кораблі

1.9т
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На російському пропагандистському телебаченні осоромилися нахабним фейком про повернення Україні кораблів, захоплених окупантами у Керченській протоці.

Так, у студії програми "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" показали сфабрикований скріншот вигаданої новини, яку рупори Кремля приписали OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У вигадці путінських пропагандистів йшлося про те, що українське видання нібито випустило новину, що Росія перед поверненням кораблів ВМС ЗСУ начинила їх вибухівкою і шпигунським обладнанням.

Але насправді такого матеріалу не існує. Отже, російське телебачення просто вирішило попіаритися на інформаційному приводі, скориставшись фотомонтажем.

Студія "60 хвилин"

Студія "60 хвилин"

Скріншот відео

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"Металеві оболонки!" У передачі катерів Україні вказали на підлість Кремля

"Росія напхала українські кораблі вибухівкою і шпигунським обладнанням". Що ми з ними ще могли зробити? Так чомусь вирішили в редакції українського видання OBOZREVATEL (хоча воно давно перетворилося на смітник), коли дізналися, що наша країна повертає Україні два катери і буксир, заарештовані при спробі прориву російського кордону рік тому", – їдко сказав скандальний ведучий передачі Євген Попов.

"Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" ці суденця називаються. Як не сподівалися пропагандисти OBOZREVATEL, вони так і не вибухнули", – додав він, знову намагаючись оббрехати українське ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Повернення українських кораблів Росією
Місце
Росія
Тег
OBOZREVATEL
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Podyu Roman
Podyu Roman
А чего еще ждать от "сливных бачков" и "вечерних муд*звонов"?
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