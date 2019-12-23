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23 грудня • оновлено в 14:35
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/ Розслідування

Напхали навіть школи: на Донбасі знайшли смертельні пастки терористів

1.3т
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Біля одного з навчальних закладів на тимчасово окупованій частині Луганської області були знайдені розкидані боєприпаси, серед яких – наступальні гранати "Ф-1". Російські терористи використовують їх встановлення розтяжок.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, посилаючись на інформацію, отриману Головним управлінням розвідки.

За його даними, командування російських окупаційних військ підсилює передові позиції з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ за рахунок облаштування додатковими мінно-вибуховими загородженнями.

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Саме з цією метою з початку грудня в передові підрозділи противником завозяться нові партії мін і гранат, які розміщуються для зберігання в необладнаних для цього місцях і з порушеннями.

"Це призвело до зростання кількості випадків їх розкрадання, що посилило небезпеку для населення тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях", – розповіли в Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки ДНР Новини ЛНР
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фил филька
фил филька
ну теперь традиция ежедневных украинских гранат воспрянет духом)
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