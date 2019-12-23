Напхали навіть школи: на Донбасі знайшли смертельні пастки терористів

Біля одного з навчальних закладів на тимчасово окупованій частині Луганської області були знайдені розкидані боєприпаси, серед яких – наступальні гранати "Ф-1". Російські терористи використовують їх встановлення розтяжок.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, посилаючись на інформацію, отриману Головним управлінням розвідки.

За його даними, командування російських окупаційних військ підсилює передові позиції з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ за рахунок облаштування додатковими мінно-вибуховими загородженнями.

Терорист "Л/ДНР" "Цензор.НЕТ"

Саме з цією метою з початку грудня в передові підрозділи противником завозяться нові партії мін і гранат, які розміщуються для зберігання в необладнаних для цього місцях і з порушеннями.

"Це призвело до зростання кількості випадків їх розкрадання, що посилило небезпеку для населення тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях", – розповіли в Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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