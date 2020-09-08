Напередодні Рош ха-Шана в Умань прилетять ізраїльські поліцейські

Під час святкування Рош ха-Шана в Умані Черкаської області разом з українськими поліцейськими працюватимуть їхні колеги з Ізраїлю.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, приїзд ізраїльських правоохоронців очікується 15-16 вересня.

"Після прибуття іноземні поліцейські повинні будуть здати аналізи, хоча швидше за все, в Україні вони прилетять з готовими довідками – це питання ще відпрацьовується. В цілому, правоохоронці будуть спільно працювати з українцями в місцях перебування паломників-хасидів. Очікується, що прилетить близько 10 людина ", – уточнило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні значно обмежили паломництво хасидів до Умані на святкування Рош ха-Шана, який в 2020 році відзначається з 18 по 20 вересня.

Крім того, в Умані встановлять пункти моніторингу в районі паломництва хасидів, які щороку прибувають сюди на святкування Рош ха-Шана.