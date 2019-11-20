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20 листопада • оновлено в 22:25
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Напередодні річниці трагедії: суд пішов назустріч фігуранту розстрілів на Майдані

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Шевченківський суд Києва повернув паспорт громадянина України ексначальнику управління СБУ в Києві та Київській області Олександру Щеголєву, обвинуваченому у справі штурму Майдану.

Відповідне рішення винесли в середу, 20 листопада. Про це з посиланням на адвоката підсудного Валентина Рибіна пише "Громадське".

Відзначається, що правозахисник подав клопотання про повернення внутрішнього і закордонного паспортів Щеголєву.

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Суд пішов назустріч фігуранту розстрілів на Майдані

Суд пішов назустріч фігуранту розстрілів на Майдані

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"Суд повернув генералу Олександру Щеголєву документ громадянина України, щоб він здійснював свої конституційні права і міг пройти медичне обстеження", – додав Рибін.

Нагадаємо, Щеголев був затриманий правоохоронцями 20 серпня 2015. До цього він перебував під домашнім арештом.

Його звинувачують в перешкоджанні мітингам, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, а також в умисному вбивстві двох або більше осіб, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Розстріли на Майдані Євромайдан
Місце
Україна Київ
Тег
Майдан
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