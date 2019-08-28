"Вибуху не було, мешканці скаржилися!" Названа нова причина смертельного обвалення будинку в Дрогобичі

За декілька днів до трагедії в Дрогобичі мешканці будинку зверталися в ЖЕК зі скаргою на тріщину в стіні.

Однак там їм порадили робити ремонт власними силами. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Вили собаки і було моторошно"

Спочатку заявлялося, що стався вибух побутового газу. Однак очевидці стверджують – його не було.

В обваленому під'їзді вцілів тільки дах ДСНС

"Я вам кажу, що вибуху не було! Будинок просто обвалився, звук такий був, наче щось руйнується і сиплеться", – розповідає мешканка сусіднього будинку №103 на вулиці Грушевського Ольга.

Жінка каже, що вночі їй не спалося, було якесь недобре передчуття.

"Перед трагедією сильно вили собаки, було моторошно. Я вийшла на балкон, подивилася, потім повернулася в квартиру. І раптом чую цей звук. У нас тут є дитячий садок, який розбирають. Ще подумала, може, люди там якісь матеріали крадуть і щось обвалилося. Коли чую чоловічий голос, такий страждальний: "Люди! Викликайте рятувальників", – і потім знову й знову він це повторював", – пояснює жінка.

Людей витягали з-під завалів ДСНС

Також вона каже, що деякі сусіди повибігали з квартир. "Моя сусідка надавала допомогу людям із цього будинку. Прийшла і розповідає, що впав цілий під'їзд, тільки дах вцілів. Мешканці ж їй розповідали, що за два-три дні перед обваленням вони ходили в ЖЕК і скаржилися на велику тріщину в стіні будинку. А їм там сказали, мовляв, робіть ремонт своїми силами", – переповідає Ольга.

Витоку газу не було

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також говорять, що вибух газу в будинку малоймовірний.

Обвалення під'їзду в будинку ДСНС

"Була підозра, що стався вибух газу, але в процесі проведення робіт зокрема й газової служби, було встановлено, що ця причина малоймовірна", – заявив на брифінгу заступник директора департаменту реагування ДСНС Петро Коротинський.

Під час рятувальних робіт Нацполіція

Це ж підтверджують й у "Львівгазі". Фахівці цього відомства вночі провели обстеження підземних газопроводів, підвалів, під'їздів і контрольних трубок, а також усіх підземних комунікацій в радіусі 50 метрів на загазованість навколо будинку на вулиці Грушевського, 101. Але загазованості не виявили. Крім цього, там кажуть, що напередодні ніяких викликів на службу 104 про витік газу в цьому будинку не було.

Нині відомо про двох загиблих, це чоловік і жінка, їхні особи встановлюються. Також із травмами в лікарнях перебувають семеро мешканців зруйнованого будинку, четверо із них діти. За словами мера Дрогобича Кучми, в під'їзді проживало 14 осіб, але цієї ночі там перебувало 13 осіб. Під завалами залишаються ще чотири мешканця, серед них дитина 2014 року народження.

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