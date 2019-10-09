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9 жовтня • оновлено в 18:53
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/ Розслідування

Напав і тягнув: у Запоріжжі впіймали військового-ґвалтівника

8.4т Читати матеріал російською

У Запоріжжі вдалося затримати військовослужбовця, який протягом декількох годин намагався зґвалтувати двох жінок.

Так, спочатку до поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік Дитячої залізниці на жінку напав невідомий чоловік, передає пресслужба ГУ НП в Запорізькій області.

"Зловмисник напав на жінку, схопив її та, погрожуючи фізичною розправою, почав тягнути в кущі. Але потім його злякав перехожий і він втік у бік Південного мікрорайону. Потерпіла дала правоохоронцям прикмети нападника", – зазначили у відомстві.

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Військовий-ґвалтівник

Військовий-ґвалтівник "залякав" Запоріжжя

Ілюстрація

Через декілька годин цього ж дня правоохоронці отримали аналогічне звернення від жінки 1967 року народження.

"Чоловік біля лісосмуги поблизу одного з будинків напав на потерпілу і, погрожуючи фізичною розправою, намагався зґвалтувати. У цей час повз місце злочину проходив громадянин, він налякав нападника і той втік", – розповіли у поліції.

Згодом зловмисника затримали правоохоронці. За вказаними фактами порушено кримінальні провадження за ознаками ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 152 КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові затримали ґвалтівника, жертвами якого стали п'ять жінок у віці від 16 до 22 років.

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Україна Запоріжжя
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хреновый из него насильник
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Свидомые, не удивительно, что в последнее время ВСУшников жмурят на Донбассе или по госпиталям пазвозятся люди-обрубки. Возмещдие
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А что он творил когда был в зоне военных действий? Вот такие они бесстрашные воины атошники, только женщин и могут насиловать.
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