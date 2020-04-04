Напади під час карантину в Україні: експерт дав "рецепт виживання"

Пандемія коронавірусу призвела до безробіття і економічного спаду. І хоча правоохоронці заявляють, що за час карантину в Україні кількість злочинів знизилася на 30%, експерти звертають увагу на ризики зростання грабежів, нальотів і розбійних нападів.

Засновник тренінгового центру Team Leader Industry Денис Безвершенко поділився з читачами OBOZREVATEL порадами, як вести себе на вулиці в цей непростий час.

Денис Безвершенко (в центрі)

Далі — від першої особи:

"З посиленням карантину в Україні людей на вулицях стало набагато менше, а це на руку злочинцям. Тому важливо уважно дивитися по сторонах. Розгледіти, що до вас наближається група з двох-трьох дорослих чоловіків або підлітків, зовсім не важко.

Заздалегідь продумайте свої дії на випадок нападу. Постарайтеся уникнути контакту і запам'ятайте: бігти — не соромно! Битися ж треба, якщо ви впевнені на 1500% у своїх силах.

Не розраховуйте на перехожих, мало хто зараз прийде на допомогу. А поліція або нацгвардiйцi — тільки якщо дивом опиняться поруч.

Не виставляйте напоказ свої мобільні телефони, прикраси або аксесуари (про гроші взагалі мовчу), тому що злочинці зараз будуть "харчуватися" абсолютно всім.

Забудьте про навушники! Слухати музику на вулиці зараз прирівнюється до "підіграти злочинцеві". Ви не просто можете пропустити момент, що до вас наближається "небезпека", а можете несподівано опинитися без свідомості на землі. Та ще й з пробитим черепом.

Якщо паркуєтесь на вулиці (біля магазину, лікарні, будинка), при під'їзді вже придивляйтеся — хто може до вас швидко наблизитися. Момент виходу з автомобіля, коли ще не закрили дверцята — найбільш підходящий для нападу, так як у вас обмежене місце для маневру. Те ж саме треба робити і коли сідаєте в машину не в паркінгу. Ще важливо довести до автоматизму: коли сіли в авто, перше що треба зробити — заблокувати двері.

Ключі від машини або квартири не треба носити в сумочці, кладіть їх в кишені, які надійно закриваються, або у внутрішні.

Голими руками непідготовленій людині завжди важче боротися, ніж підручними засобами. Носіть з собою якийсь предмет на зразок явари. Це японська зброя самооборони. Короткий дерев'яний, металевий або пластиковий "стрижень" служить для посилення удару рукою з затиснутим в неї предметом. Явари абсолютно легально продаються в наших магазинах зброї, полювання і риболовлі. Зустрічаються і у вигляді кулькових ручок.

Також для самозахисту можна використовувати і затиснуті в руці ключі (а вони завжди з собою).

Явара не є холодною зброєю і легально продається в магазинах

Є явари у вигляді брелка для ключів

Якщо раніше ніколи не займалися спортом... це прикро, але треба починати ще вчора. Удома теж можна нормально тренуватися.

Для жінок я би порекомендував в даний час не надягати на вулицю наймодніше і найдорожче вбрання, ви привернете зайву увагу. Намагайтеся максимально обмежити виходи на вулицю в темний час доби. А якщо потрапили в критичну ситуацію, віддайте все і швидше покиньте це місце. Відновити здоров'я може виявитися набагато дорожче, а життя повернути — нереально".

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