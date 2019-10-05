Нападав в ліфтах: в Харкові попався серійний гвалтівник. Фото і відео

У Харкові затримали гвалтівника, жертвами якого стали п’ять жінок віком від 16 до 22 років.

Як повідомляє поліція Харківської області, слідчі направили до суду обвинувальний акт за фактом серії зґвалтувань та замахів на зґвалтування, вчинених мешканцем Харківської області.

Раніше неодноразово судимий за вчинення умисного вбивства та зґвалтувань 47-річний мешканець Харківщини вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості на території різних районів Харкова. Всі напади чоловік скоював за однією схемою.

"Він вистежував дівчат, які пізно повертались додому, переслідував їх до під’їзду будинку, заходив разом з ними до ліфту і блокував його рух. Після чого, здійснюючи на потерпілих психологічний чи фізичний тиск, вчиняв свої злочинні дії",- розповіла старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області Юлія Шилова.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні п’яти епізодів злочину, передбаченого ч. 2 та 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік намагався згвалтувати неповнолітню, але йому це не вдалося. Опублікован його фоторобот.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!