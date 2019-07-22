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Нападав на жінок і повертався в частину: в Миколаєві спіймали військового-"серійника"

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У понеділок, 22 липня, в Миколаєві поліція затримала військовослужбовця, який регулярно здійснював розбійні напади на жінок.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Миколаївській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що зловмисник ховав обличчя під балаклавою і грабував постраждалих на ходу – перебуваючи за кермом мопеда. У перервах між службою він вирушав на промисел: під'їжджав до жертви і, погрожуючи пістолетом, відбирав майно, потім повертався в частину.

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У Миколаєві спіймали військового, який нападав на жінок

У Миколаєві спіймали військового, який нападав на жінок

Прес-служба Нацполіціі

Вдень 22 липня 24-річний зловмисник знову вчинив напад на молоду жінку на проспекті Героїв України. Заволодівши її сумкою з особистими речами, він намагався втекти, проте його наздогнали оперативники. Чоловік був доставлений до відділку.

За фактом серії злочинів було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України "Розбій, вчинений особою, яка раніше вчиняла такий злочин". Військовому загрожує від семи до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нападав на жінок і повертався в частину: в Миколаєві спіймали військового-"серійника"

Прес-служба Нацполіціі

Нападав на жінок і повертався в частину: в Миколаєві спіймали військового-"серійника"

Прес-служба Нацполіціі

"Вирішується питання про повідомлення про підозру. Незабаром суд має обрати зловмисникові запобіжний захід. Зараз поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до аналогічних злочинів", – розповіли в прес-службі Нацполіціі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині в місті Ірпінь чоловік напав на жінок з дітьми прямо посеред вулиці. Постраждалі ніколи не були з ним знайомі.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Миколаїв
Тег
кримінал
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Настоящий херой аграрной сверхнацыйи.
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