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30 квітня • оновлено в 16:49
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Нападали 7 тисяч разів! Названо найгарячіші точки на Донбасі

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З початку 2020 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 7000 випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Росії.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко. За його словами, уздовж усієї лінії зіткнення російські найманці продовжують широко застосовувати стрілецьке озброєння, міномети та протитанкові ракетні комплекси.

"Якщо виходити з характеру дій та оперативної побудови військ противника, то зрозуміло, що метою збройних формувань Російської Федерації на нашій території є намагання завдати втрат ЗСУ та не допустити відновлення територіальної цілісності України, повернення контролю над тимчасово окупованими територіями", – пояснив військовий.

З початку року найманці Путіна понад 7000 разів нападали на ЗСУ на Донбасі – генерал-лейтенант Кравченко

З початку року найманці Путіна понад 7000 разів нападали на ЗСУ на Донбасі – генерал-лейтенант Кравченко

Він підкреслив, що незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення обстрілів, загарбники продовжують вести вогонь на ураження по підрозділах ОС. Так, найбільша активізація противника спостерігається на Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім цього, окупанти не допускають спостерігачів ОБСЄ до перевірки власних військових об’єктів, посилаючись на пандемію коронавірусу.

Генерал-лейтенант підкреслив, що окупаційні війська також не відвели значну частину важкого озброєння на безпечні відстані та своїми діями грубо порушують Мінські домовленості.

"Періодично противник здійснює артилерійські обстріли з прихованих вогневих позицій, які, як правило, обладнанні в межах окупованих сіл та містечок. Відверто порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, бойовики систематично обстрілюють населені пункти, внаслідок чого гинуть мирні люди, руйнуються житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури", – підсумував Кравченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії 28 квітня обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4 на Донбасі. Вогонь ворог вів з житлових районів окупованого Золотого-5.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Володимир Кравченко
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України терористи "ДНР" ООС
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
7000 раз за 4 месяца это 58 раз в день. Ка рат ели, а вы где были в это время? )))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не нападали ,а уган-до-шили, невнятных ВСУшных алка-шей.
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