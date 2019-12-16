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16 грудня • оновлено в 14:01
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Нападає біля шкіл: у Криму почалася паніка через маніяка

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У Криму російська влада попереджає школи про небезпечного маніяка, який здійснює насильство щодо дітей 8-16 років.

Інформацію про нього почали розсилати всім освітнім установам півострова, оскільки більшість злочинів зловмисник скоїв саме поблизу них. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Зокрема, в офіційному листі від імені російського заступника міністра освіти Криму Айдера Аблятіпова йдеться про те, що слідком Росії розслідує кримінальну справу за фактом вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх.

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У Криму почалася паніка через маніяка-педофіла

У Криму почалася паніка через маніяка-педофіла

sq.com.ua

Зазначається, що перші повідомлення про дії сексуального маніяка біля севастопольських освітніх установ з'явилися ще в жовтні в батьківських групах у Viber. Йдеться про випадки посягання на дітей у Севастополі, Ялті та північних регіонах півострова.

Фото маніяка

Фото маніяка

ru.krymr.com

Тож саме в цих містах також поширили орієнтування з описом зовнішності злочинця, одягу, особливостей його мовлення і поведінки, а також фоторобот.

Фоторобот маніяка

Фоторобот маніяка

ru.krymr.com

Правоохоронці акцентують увагу на те, що в зимовий час злочинець приховує обличчя до брів в'язаною шапкою, а нижню частину обличчя – шарфом.

У Криму орудує небезпечний маніяк

У Криму орудує небезпечний маніяк

ru.krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 41-річний педофіл зґвалтував 10-річну дівчинку. Трапилося це в покинутій будівлі. Чоловік познайомився з дитиною через соцмережі.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
педофiли зґвалтування Новини Криму
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Обоз официально признал Крым российским. Написал просто в Крыму а не в оккупированном Крыму)))))
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