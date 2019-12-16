Нападає біля шкіл: у Криму почалася паніка через маніяка

У Криму російська влада попереджає школи про небезпечного маніяка, який здійснює насильство щодо дітей 8-16 років.
Інформацію про нього почали розсилати всім освітнім установам півострова, оскільки більшість злочинів зловмисник скоїв саме поблизу них. Про це повідомляють "Крим.Реалії".
Зокрема, в офіційному листі від імені російського заступника міністра освіти Криму Айдера Аблятіпова йдеться про те, що слідком Росії розслідує кримінальну справу за фактом вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх.
У Криму почалася паніка через маніяка-педофіла
sq.com.ua
Зазначається, що перші повідомлення про дії сексуального маніяка біля севастопольських освітніх установ з'явилися ще в жовтні в батьківських групах у Viber. Йдеться про випадки посягання на дітей у Севастополі, Ялті та північних регіонах півострова.
Фото маніяка
ru.krymr.com
Тож саме в цих містах також поширили орієнтування з описом зовнішності злочинця, одягу, особливостей його мовлення і поведінки, а також фоторобот.
Фоторобот маніяка
ru.krymr.com
Правоохоронці акцентують увагу на те, що в зимовий час злочинець приховує обличчя до брів в'язаною шапкою, а нижню частину обличчя – шарфом.
У Криму орудує небезпечний маніяк
ru.krymr.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 41-річний педофіл зґвалтував 10-річну дівчинку. Трапилося це в покинутій будівлі. Чоловік познайомився з дитиною через соцмережі.
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