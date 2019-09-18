Напад на ветеранів АТО в Києві: з'явилися кричущі подробиці

Фігуранту справи про напад на ветеранів АТО у Києві, представників КП Муніципальна охорона, Сергію Лещенку вручили підозру з перекваліфікацією статті на "Замах на вбивство", але суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу на 20 листопада.

Про це повідомив Рух Ветеранів України на своїй сторінці у Facebook. В організації заявили, що перенесення судових засідань свідчить про намагання зам'яти справу чи дати підозрюваному час сховатися від органів слідства (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Як повідомлялось раніше, 19 серпня на працівників Муніципальної охорони було скоєно зухвалий напад з використанням зброї в Голосіївському парку. Двоє фігурантів стрілянини – Сергій Лещенко "Лєший" та Акбар Магнієв після суду вийшли під заставу розміром 153 687 гривень.

"Людей "Лєшого" журналісти помічали під час виборів до Верховної Ради на 94-му окрузі Дубінського-Кононенка та біля Державного бюро розслідувань під час допиту Петра Порошенка. Народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook заявив, що помічав тих самих молодиків на судовому засіданні у справі "тітушки" Волкова і заявив, що їх фінансує Олексій Чеботарьов, який зараз перебуває у розшуку за організацію "тітушок" на Майдані. Очільника "Варти 1" Сергія "Лєшего" Лєщенка донедавна також пов’язували із ще одним громадським формуванням", – зазначили у Русі Ветеранів.

Сергій Лещенко ("Лєший")

Пізніше виявилось, що тільки вийшовши під заставу, представники того ж угрупування скоїли підпал автомобіля активістів, які борються з незаконним видобутком піску.

В організації заявляють, що Сергій Лещенко та ТОВ "Варта 1" неодноразово ставали фігурантами сумнівних активностей, а у 2016 році під час силового захоплення збанкрутілого ТОВ "Хімакс" було навіть виявлено мертве тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями, про що свідчить кримінальне провадження № 1-кс/761/4049/2017.

"Але попри все жодного разу нікого не було притягнуто до відповідальності, що деякі журналісти прямо пов'язують з родинними зв'язками Сергія Лещенко – він племінник колишнього начальника київської поліції (люстрованого та донещодавна призначеного Петром Порошенко головою КОДА) Олександра Терещука", – написали в організації.

Рух Ветеранів України звернувся до Генпрокурора України Руслана Рябошапки взяти справу під особистий контроль і притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

ТОВ "Варта 1", керівником якої є Сергій Лещенко пов'язують з ТОВ "Лівий берег". Компанія здійснює охоронну діяльність і має скандальну репутацію.

Нардеп від фракції "Народний фронт" Євген Дейд ще в 2016 році порівнював фірму з ОЗУ. Він відзначав, що після Майдану утворилося безліч дрібних груп, які спекулювали ідеями революції або прикривалися участю в АТО. Одними з них є "Варта 1".

За словами Дейдея, наркоторгівля, загрози, спірні забудови, рейдерство, нелегальну зброю – далеко не повний перелік того, на чому спеціалізується "Варта 1".

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