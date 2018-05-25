Термін буде в будь-якому випадку: що загрожує Стерненку за вбивство людини

Колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" і громадський активіст Сергій Стерненко буде притягнутий до кримінальної відповідальності за завдавання смертельних поранень одному з нападників.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Михайло Жирохов.

"Якщо у Стерненка є рани, результат якоїсь боротьби, то він цілком може потрапити під умовний термін. Але термін у будь-якому випадку буде", - вважає він.

За словами експерта, проблема полягає у відсутності права у простих громадян на придбання короткоствольної вогнепальної зброї.

"Це дуже велика проблема, яка висвітлює те, що потрібен закон про короткоствольну зброю. Це може статися з кожним. Не просто з активістом "Правого сектора", або просто активістом. Це відбувається на наших очах. Ви бачите кримінальні хроніки. У криміналу на руках досить такої зброї, а простий громадянин не може купити собі пістолет для самооборони", - зазначив Жирохов.

На переконання експерта, Міністерство внутрішніх справ залишається головним противником легалізації цієї зброї для звичайних громадян.

"Немає лобі, яке б протягало цей закон. Ніхто з еліт у цьому не зацікавлений. Це правильне твердження, що МВС і держава хоче, щоб у нього зберігалося право на насильство. Щоб право на застосування зброї залишалося тільки за державою", - підсумував він.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Стерненка пізно ввечері 24 травня напали двоє чоловіків. Активіст почав оборонятися і завдав одному з нападників удару ножем у живіт, після чого той помер на місці НП. У мережі почали поширюватися чутки, що він був військовим і служив у 25-й аеромобільній бригаді.

Пізніше стало відомо, що другого нападника затримали.