УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Напад на Стерненка: спливли нові дані про вбитого

6.2тЧитать новость на русском

Джерела в правоохоронних органах підтвердили, що загиблий нападник на колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" громадського активіста Сергія Стерненко служив в 25-ї аеромобільної бригади.

Станом на 3:00 правоохоронцям не вдалося виявити ніж або іншу зброю, за допомогою якого атакували активіста, пише місцеве видання "Таймер".

Відзначається, що загиблий, скоріше за все, не був озброєний.

Новини
У колонії Одеси в'язень влаштував різанину

"Наші джерела також уточнюють, що опитування свідків і результати огляду місця події вказують на те, що події нібито розвивалися не зовсім так, як розповідає активіст", - пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Стерненко пізно ввечері 24 травня напали двоє чоловіків. Активіст став оборонятися і завдав одному з нападників удар ножем в живіт, після чого той помер на місці НП. У мережі стали поширюватися чутки, що він був військовим.

Пізніше стало відомо, що другого нападника затримали.

Персона
Сергій Стерненко
Место
УкраїнаОдеса
Объект
Правий сектор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги