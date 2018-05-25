Напад на Стерненка: спливли нові дані про вбитого

Джерела в правоохоронних органах підтвердили, що загиблий нападник на колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" громадського активіста Сергія Стерненко служив в 25-ї аеромобільної бригади.

Станом на 3:00 правоохоронцям не вдалося виявити ніж або іншу зброю, за допомогою якого атакували активіста, пише місцеве видання "Таймер".

Відзначається, що загиблий, скоріше за все, не був озброєний.

"Наші джерела також уточнюють, що опитування свідків і результати огляду місця події вказують на те, що події нібито розвивалися не зовсім так, як розповідає активіст", - пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Стерненко пізно ввечері 24 травня напали двоє чоловіків. Активіст став оборонятися і завдав одному з нападників удар ножем в живіт, після чого той помер на місці НП. У мережі стали поширюватися чутки, що він був військовим.

Пізніше стало відомо, що другого нападника затримали.