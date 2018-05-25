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Напад на Стерненка: назване ім'я убитого

4.6тЧитати новину російською

Загиблим нападникам на колишнього лідера "Правого сектора" Сергія Стерненка виявився житель Чорноморська 25-річний Іван Кузнецов.

Про це пише "Страна".

Вдалося втекти з місця трагедії Олександру Ісайклу, 1988 року народження.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загиблий міг бути екс-бійцем АТО з 25-ї аеромобільної бригади.

На даний момент уже відомо, що другого нападника затримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Стерненка пізно ввечері 24 травня напали двоє чоловіків . Активіст почав оборонятися і завдав одному з нападників удару ножем у живіт, після чого той помер на місці НП.

Особа
Сергій Стерненко
Місце
УкраїнаОдеса
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