Напад на Стерненка: назване ім'я убитого

Загиблим нападникам на колишнього лідера "Правого сектора" Сергія Стерненка виявився житель Чорноморська 25-річний Іван Кузнецов.

Про це пише "Страна".

Вдалося втекти з місця трагедії Олександру Ісайклу, 1988 року народження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загиблий міг бути екс-бійцем АТО з 25-ї аеромобільної бригади.

На даний момент уже відомо, що другого нападника затримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Стерненка пізно ввечері 24 травня напали двоє чоловіків . Активіст почав оборонятися і завдав одному з нападників удару ножем у живіт, після чого той помер на місці НП.