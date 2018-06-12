Напад на Найєма: з'явилися нові подробиці про розслідування

Троє підозрюваних у нападі на нардепа Мустафу Найєма продовжують знаходиться під домашнім арештом.

Суд відхилив всі апеляції щодо перегляду обрання їм запобіжного заходу, написав на своїй сторінці в Facebook Мустафа Найєм.

"Четвертий підозрюваний, всупереч сміливим обіцянкам адвокатів, що клієнт ось-ось повернеться, до сих пір у бігах і процедурою добровільної екстрадиції скористатися не поспішає. У прокуратурі і в поліції стверджують, що основні домовленості з правоохоронними органами Азербайджану вже досягнуті, але невирішеним все ще залишається політичне питання", - написав нардеп.

Також він зазначив, що суд відхилив апеляцію щодо зняття арешту з автомобіля, на якому пересувалися фігуранти справи.

Найєм розповів, що підозрювані відмовляються визнавати провину і не надають жодних свідчень. Також він повідомив, що вимагатиме для них максимальної міри покарання і не збирається йти з ними на домовленості.

Відзначається, що прокуратура повинна висунути підозрюваним обвинувальний акт до 25 червня або звернутися до суду за рішенням про продовження термінів досудового розслідування і домашнього арешту. Термін досудового розслідування закінчиться 30 червня.

Як писав OBOZREVATEL, підозрювані в справі Мустафи Найєма раніше були фігурантами в ще декількох правопорушення.