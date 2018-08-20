Напад на мерію Харкова: вбивця копа обстріляв машину з дитиною

Чоловік, який влаштував стрілянину біля будівлі Харківської міськради, також стріляв у легковик Škoda, в салоні якого була дитина.

Про це на брифінгу в понеділок, 20 серпня, повідомив начальник поліції Харківської області Олег Бех, передає "112 Україна".

"Чоловік стріляв у двері міськради. Він повернувся до зазначеного транспортного засобу і почав кричати, щоб вони поїхали. Машина чекала на зелене світло світлофора. Нападник почав стрілянину по машині, люди намагалися поїхати і стали за перехрестям, оскільки пошкодили колесо", - сказав він.

Також у поліції заявили: встановлено, що в автомобілі, по якому стріляв нападник, було двоє дорослих і дитина.

Зазначається, що за фактом інциденту відкрито три кримінальні провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 20 серпня на Харківську мерію напав озброєний невідомий. Він влаштував стрілянину по будівлі, поранив охоронця і вбив поліцейського.

Загиблим поліцейським виявився 29-річний Дмитро Кирієнко. У нього залишилася маленька донька.

Як розповідають у мерії, двері будівлі відчинив охоронець, сприйнявши постріли з пістолета за вибухи петарди. В результаті він був поранений, а стрілець проник всередину.