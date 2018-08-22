Напад на Гадзюк: підозрювані зробили зізнання

Четверо підозрюваних у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк зізналися у своїй провині.

Про це розповів прес-секретар поліції Ярослав Тракало "Українській правді", зазначивши, що слідство встановило причетність до скоєння злочину п'ятьох людей.

"Їхня причетність до нападу на гр. Гандзюк, за версією слідства, підтверджується як зібраними речовими доказами, так і наданими свідченнями", - розповів він.

За словами Тракала, четверо із затриманих зізналися, що отримали пропозицію напасти на Гадзюк за грошову винагороду.

"Усі четверо дали свідчення і розкаялися у скоєному", - додав він, пояснивши, що пропозиція надійшла нібито від п'ятого підозрюваного, з яким вони разом служили. Ця людина, за словами затриманих, була їхнім командиром.

Тракало додав, що сам організатор від співпраці зі слідством відмовився. Крім того, слідчі вказали на можливий доказ причетності до нападу на Гандзюк. Йдеться про можливість отримати хімічний опік кислотою під час замаху з необережності.

"Про це свідчить відповідний слід на його тілі, походження якого тепер буде досліджуватися методом експертизи. Щодо винесення постанови прокурором та зміни статусу в провадженні гр. Новікову, то на той момент слідство мало достатньо підстав для його затримання і перевірки на причетність до скоєння цього злочину. Водночас робота йшла паралельно і в інших напрямках, результатом чого є затримання п’ятьох підозрюваних і їхні зізнання", - зазначив він.

Нагадаємо,Гандзюк облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня. 3 серпня поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, яким виявився Микола Новіков. 6 серпня суд вирішив взяти його під варту до 1 жовтня.

Сама Ганздюк стверджувала, що не впізнає Новікова, і що він є "випадковою людиною".

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що в справі з'явився ще один підозрюваний. Генпрокурор Юрій Луценко розповів, кого СБУ підозрює у замаху на активістку.

20 серпня суд заарештував іншого підозрюваного Віктора Горбунова до 16 жовтня. Більше того, Князєв розповів, що всього затримано п'ятеро осіб. За його словами, більшість із них - учасники АТО. Пізніше в поліції заявили, що в справі про замах на Гандзюк у цілому 6 затриманих підозрюваних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня суд відпустив першого підозрюваного Миколу Новікова з-під варти.