Жорсткий напад на активістку в Запоріжжі: розкрилися нові деталі

Голова громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліка Бєлова, на яку 24 жовтня було скоєно напад, перенесла хірургічну операцію.

"Вчора її прооперували", – повідомили OBOZREVATEL в прес-службі Національної поліції Запоріжжя.

"За нашою інформацією, їй було завдано удару в нижню частину спини, праворуч, але подробиці треба уточнювати у медиків", – додали в поліції.

Анжеліка Бєлова

В даний час мотиви скоєння злочину встановлюються. "Поки що версій немає", – уточнили в прес-службі. Там додали, що показання підозрюваного не підлягають розголошенню.

За словами спікера, в даний час у правоохоронців є тільки один підозрюваний – чоловік, який був затриманий відразу після скоєння злочину. "Все вказує на нього. Він затриманий за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України, сьогодні буде обиратися запобіжний захід", – повідомили в поліції.

Як писав OBOZREVATEL:

Близько 12 години 24 жовтня в Запоріжжі невідомий напав з ножем на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову, в результаті чого вона потрапила в реанімацію.

Увечері того ж дня поліція оголосила в розшук підозрюваного чоловіка, оприлюднивши скрін з камери відеоспостереження.

Через кілька годин в поліції повідомили про затримання підозрюваного.

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