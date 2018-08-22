МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Напад флоту Росії на Маріуполь: в Раді пояснили, в чому підступ

1.4тЧитати новину російською

Азовське море занадто мілке, для того, щоб Росія змогла ввести свій флот, плануючи атаку Маріуполя з води.

Таку думку висловив народний депутат від фракції БПП, глава комітету національної безпеки Іван Винник, передає News One. За його словами, глибина моря не перевищує 8 метрів. Осадка ж серйозного флоту в середньому становить понад 8 метрів, що робить малоймовірним повномасштабне вторгнення в Україну з Азова.

Новини
Атака Росії на Маріуполь: генерал розставив крапки над "і"

"Азовське море досить дрібне - середня його глибина становить близько восьми метрів. І якщо говорити про серйозний флот Чорноморського басейну, військовий флот, у якого осадка в середньому більше восьми метрів і який може користуватися виключно фарватерами, якими користуються торгові судна, говорити про серйозний баланс сил на рівні крейсерів або фрегатів, які знаходяться в Чорноморському басейні, - це некомпетентна дискусія", - підкреслив Винник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Петро Порошенко, виступаючи перед учасниками багатонаціональних міжнародних навчань Sea Breeze 2018 у Одесі, заявив, що Росія може атакувати Маріуполь з Азовського моря.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
6
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги