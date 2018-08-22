Напад флоту Росії на Маріуполь: в Раді пояснили, в чому підступ

Азовське море занадто мілке, для того, щоб Росія змогла ввести свій флот, плануючи атаку Маріуполя з води.

Таку думку висловив народний депутат від фракції БПП, глава комітету національної безпеки Іван Винник, передає News One. За його словами, глибина моря не перевищує 8 метрів. Осадка ж серйозного флоту в середньому становить понад 8 метрів, що робить малоймовірним повномасштабне вторгнення в Україну з Азова.

"Азовське море досить дрібне - середня його глибина становить близько восьми метрів. І якщо говорити про серйозний флот Чорноморського басейну, військовий флот, у якого осадка в середньому більше восьми метрів і який може користуватися виключно фарватерами, якими користуються торгові судна, говорити про серйозний баланс сил на рівні крейсерів або фрегатів, які знаходяться в Чорноморському басейні, - це некомпетентна дискусія", - підкреслив Винник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Петро Порошенко, виступаючи перед учасниками багатонаціональних міжнародних навчань Sea Breeze 2018 у Одесі, заявив, що Росія може атакувати Маріуполь з Азовського моря.