ЗСУ відступили з пункту "Баня": ветеран АТО пояснив, що сталося під Золотим

Після нападу сил Росії під Золотим вранці 18 лютого Збройні сили України вимушено залишили опорний пункт "Баня", щоб не ризикувати життями своїх бійців.

Подробиці розповів в ефірі ObozTV ветеран АТО, представник благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"На початку січня наші військові вирушили в "сіру зону" і зайняли стратегічну висоту, щоб в прямій видимості спостерігати за ворогом, чого вони раніше не могли робити. І, за можливості, оперативно подавляти його обстріли... Ворогу дуже це не сподобалося. Вони, як я розумію, довго планували цю операцію, щоб вибити наших військових з цієї позиції та захопити її", – зазначив Римарук.

"На даний момент наші військовослужбовці відійшли з цієї позиції. Тому що, коли росіяни почали штурмувати, хлопці викликали артилерійський вогонь на себе. До найближчої позиції ворога відстань становила всього 150 м. Тобто ми були змушені відійти, щоб не ризикувати життям наших військовослужбовців", – додав він.

Ветеран АТО нагадав, що за шість років були десятки режимів припинення вогню на Донбасі, але противники не дотримувалися жодного з них.

"За шість років максимальний час, коли вони дотримувалися режиму припинення вогню, становив не більше 2 годин! Ну про що можна говорити?" – наголосив він.

Римарук також висловив побоювання, що секторальне і більш глибоке розведення сил і засобів на Донбасі є небезпечним.

"Ми можемо втратити нові ділянки фронту", – застеріг він.

За подальшого розведення сил і засобів Україна ризикує втратити нові ділянки фронту facebook.com/pressjfo.news

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