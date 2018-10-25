Намисто за 400 євро: скандальний український політолог розповів про свій гардероб у Москві

Український експерт-політолог Вадим Карасьов розповів російським блогерам про вартість свого повсякденного "луку".

Відповідне відео опубліковане на сторінці "Баба і кіт" у Facebook. Відзначається, що записане воно в Москві.

За словами Карасьова, загальна вартість його одягу (не враховуючи подарованих годинника і сумки) - більше 1,5 тисячі євро (близько 49 тисяч гривень).

Вадим Карасьов Скрін відео

Він розповів, що його куртка британського бренду JW Anderson "коштує недорого - 600-700 євро". Футболка від Giorgio Armani "дуже давня" і колись була куплена за 30 євро, джинси Kenzo приблизно за 100 євро.

Що стосується аксесуарів, то намисто з черепом коштує близько 400 євро, окуляри - 200 євро. Взутий Карасьов у кеди Prada за 100 євро.

На питання, чим же потрібно займатися, щоб так одягатися, він сказав: "Любіть рок-музику і працюйте над собою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Карасьов в ефірі програми на пропагандистському російському телеканалі "Россия 24" вивів одного з гостей із себе, спровокувавши скандал.