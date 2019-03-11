"Намагаються залякати!" Батько Гандзюк розповів про переслідування

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор розповів, що його намагаються залякати.

За словами чоловіка, за ним стежать невідомі люди на автомобілі, пише "Українська правда".

"Я практично щодня їздив на цвинтар до Каті, і якось складалося, що це було в кінці дня — після 16-17-ї години, коли немає нікого. Я помітив, що чи не кожного дня мене хтось супроводжує. Тобто з'являється автомобіль із темним склом, із якого ніхто не виходить. Коли я сідаю і їду, авто різко стартує і їде за мною, не обганяє, коли їду повільно, але й не відстає, коли прискорююся", — зазначив він.

Катерина Гандзюк 24 канал

Крім того, Віктор розповів, що йому телефонують із невідомих номерів і мовчать у слухавку. Одного разу ці люди спробували вийти з ним на контакт.

"Пропонували зустрітися. Говорили, нібито у них є якісь дані про замовників. Зустріч повинна була бути тільки один на один", — уточнив батько Катерини.

За його словами, це почалося після того, як Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО під заставу.

"Я не думаю, що з метою простежити за мною. Тому що це робили б делікатніше. А це відбувається дуже нахабно й відкрито. Очевидно, щоб залякати", — переконаний Віктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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