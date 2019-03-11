"Намагаються залякати!" Батько Гандзюк розповів про переслідування

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор розповів, що його намагаються залякати.
За словами чоловіка, за ним стежать невідомі люди на автомобілі, пише "Українська правда".
"Я практично щодня їздив на цвинтар до Каті, і якось складалося, що це було в кінці дня — після 16-17-ї години, коли немає нікого. Я помітив, що чи не кожного дня мене хтось супроводжує. Тобто з'являється автомобіль із темним склом, із якого ніхто не виходить. Коли я сідаю і їду, авто різко стартує і їде за мною, не обганяє, коли їду повільно, але й не відстає, коли прискорююся", — зазначив він.
Катерина Гандзюк
24 канал
Крім того, Віктор розповів, що йому телефонують із невідомих номерів і мовчать у слухавку. Одного разу ці люди спробували вийти з ним на контакт.
"Пропонували зустрітися. Говорили, нібито у них є якісь дані про замовників. Зустріч повинна була бути тільки один на один", — уточнив батько Катерини.
За його словами, це почалося після того, як Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО під заставу.
"Я не думаю, що з метою простежити за мною. Тому що це робили б делікатніше. А це відбувається дуже нахабно й відкрито. Очевидно, щоб залякати", — переконаний Віктор.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу порушили за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Генпрокуратура повідомила покрокову схему організації вбивства Гандзюк, назвавши імена головних підозрюваних.
Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави.
15 лютого застава була внесена і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
Пізніше Мангер заявив, що є жертвою в справі про вбивство активістки.
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