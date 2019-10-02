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2 жовтня • оновлено в 14:01
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"Намагаються приховати": у мережі з'явилися нові фото ліквідованих у ООС окупантів

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Протягом вересня в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) були ліквідовані 24 окупанти, ще 56 отримали поранення. Цього місяця противник майже щодня порушував Мінські домовленості й влаштовував провокації.

Серед убитих є один високопоставлений куратор ГШ ЗС Росії, повідомив у Telegram Анатолій Штефан "Штірліц".

"Інформацію стосовно цієї особи окупаційні війська всіляко намагаються приховати, особисті дані й напрямок відповідальності уточнюються", – написав він.

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Ліквідовані окупанти

Ліквідовані окупанти

Telegram Анатолій Штефан "Штріліц"

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі помер черговий терорист, який воював у складі "ДНР" проти України. Він родом з міста Сніжне Донецької області, останнім часом проживав у Донецьку.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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руденко евгений
руденко евгений
жаль, не дают про своих. Если один в один, то это малоэффективно, я бы даже сказал, что не эффективно, и хвастаться нечем.
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