"Намагався вмочити в унітаз, бив кулаком у живіт": на Херсонщині вчитель напав на школяра

У Херсонській області шкільний вчитель побив учня і намагався мокнути його головою в унітаз. Педагог, за словами матері школяра, декілька разів ударив її сина кулаком у живіт.

Надзвичайна подія трапилася в Дніпрянській загальноосвітній школі Новокаховської міськради, повідомили на сторінці Головного територіального управління юстиції Херсонщини у Facebook.

Начальник управління Костянтин Хутовський зазначив, що про побиття стало відомо після звернення матері потерпілого на гарячу лінію протидії булінгу.

"Мій син відкривав пляшку з водою, його штовхнули і він пролив воду на одного з хлопчиків. У цей час до нього підійшов учитель фізкультури і голосно запитав, навіщо він облив водою. Не дочекавшись пояснень, учитель вдарив мого сина по потилиці зі словами: "Тепер і тебе намочимо", потягнув мою дитину до вбиральні", – розповіла мати школяра.

Слідом за учнем і педагогом в туалет забігли й інші діти, які стали свідками побоїв.

"Учитель фізкультури намагався вмочити мого сина в унітаз, дитина пручалася. Після декількох спроб він вдарив сина кулаком у живіт", – розповіла мама потерпілого.

Дитина протягом декількох днів не розповідала про те, що відбулося. Мати зрозуміла, що щось трапилося, з поведінки хлопчика.

Ілюстрація pixabay

"Я подзвонила класній керівниці. Вона порадила мені не гарячкувати і дочекатися понеділка. 15 квітня я зустрілася з директором школи, яка сказала, що моя дитина погано відповідає на уроках і дружить із хлопчиками з поганою поведінкою", – продовжила розповідь жінка.

Вона звернулися в поліцію, але педагог продовжує вести уроки, зокрема і в класі побитої дитини.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Харківській області в школі №6 міста Куп'янськ двоє восьмикласників жорстоко побили учня 6 класу. Хлопчик потрапив до лікарні, у дитини виявили черепно-мозкову травму.

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